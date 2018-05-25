Выращиваем кабачок — ценнейший диетический продукт

Кабачок славится своими полезными свойствами и неприхотливостью. Диетологи уважают его за низкую калорийность и целый набор витаминов и органических кислот. В 100 г продукта содержится всего 27 килокалорий! Огородники же любят это растение, потому что оно доставляет мало хлопот. Сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми мыслями о том, как правильно сажать и выращивать кабачок. О том, как его съесть, я думаю, вы знаете и сами.

Кабачки

Итак, для тех, кто не в курсе: кабачок — это однолетнее травянистое овощное растение, относящееся к семейству Тыквенные. Кабачки бывают зелёные, жёлтые и белые. Чуть ниже расскажем об этом подробнее. Кабачок светолюбив и теплолюбив, а потому сажать его следует на солнечной стороне. Не забывайте эту важную особенность: чем больше света получит это растение, тем быстрее оно принесёт урожай, и тем обильнее он будет. Благоприятной почвой для кабачков считаются лёгкие супесчаные и суглинистые почвы. Важно, чтобы почва хорошо прогревалась на протяжении всего периода роста кабачка.

Посадка

Существует два варианта того, как сажать кабачки: рассадой или семенами. Выбор способа посадки зависит от того, насколько тёплый у вас климат, и как быстро вы хотите получить первый урожай. Если вы не торопитесь с урожаем или у вас просто нет места для рассады, посадите семена кабачков прямо в почву. Перед этим почву следует подготовить: сделать лунки примерно на расстоянии 70 см, удобрить их компостом или перегноем и затем уже сажать семена. Примерно через месяц они будут цвести. Вот, как у нас:

Кабачки цветут

Многие задаются вопросом, когда сажать кабачки. Ответ прост: в конце мая — начале июня. Желательно не в самый зной, но и не в холод, поскольку если температура будет ниже –2°С, растение может погибнуть. Возможно, вы захотите посадить рассаду. В таком случае поступить можно следующим образом. В горшочки насыпать смесь торфа и перегноя (подробнее об этом можно прочесть в статье Как подготовить почву для рассады). Затем немного полить и воткнуть семена на глубину 2-3 см. Полив рассады осуществляется раз в 10 дней. Подкормку рассады нужно делать 2 раза за всё время: когда появятся всходы и ещё через 10 дней. В качестве подкормки обычно используют удобрения «Бутон» или «Агрикола».

Рассада кабачков

Когда сажать кабачки на рассаду? За 30-35 дней до высадки в грунт.

Вряд ли выращивание кабачков вызовет какие-то затруднения. Итак, мы посадили кабачки в грунт, что же дальше? Рассмотрим основные этапы ухода за кабачками.

Рыхление почвы

Для выращивания кабачков важна подготовка почвы. Нужно, чтобы грядка, на которой растёт кабачок, была рыхлой, хорошо пропускала тепло и воду (подробнее о подготовке грядок можно прочесть в статье Ботва, ветки и сухая трава для обустройства грядок). Частота рыхления зависит от того, какая почва на вашем участке. Некоторые виды почв, например, суглинок, имеют свойство затвердевать, образуя на поверхности корку. Такую почву необходимо рыхлить чаще. Рыхление можно совмещать с прополкой.

Полив

Поливать кабачки нужно регулярно, но не слишком часто. Одного раза в 10 дней вполне достаточно. Но поливать нужно обильно, так, чтобы на 1 м² приходилось примерно 10 л воды. Не менее важна температура воды. Холодная вода может способствовать загниванию завязи. За 10 дней до уборки урожая полив лучше и вовсе прекратить во избежание порчи плодов. Кабачки не выносят высокой влажности, поэтому если вы выращиваете их под плёнкой, желательно время от времени парник проветривать.

Подкормка

Для подкормки можно использовать настой коровяка или специальные удобрения. Подкормка проводится не менее 2 раз: когда растение цветёт, и когда растут плоды. Это позволяет в разы увеличить урожайность.

Опыление

Считается, что для улучшения опыления нужно время от времени раздвигать листья кабачков, чтобы обеспечить доступ насекомых к цветкам. Но обычно насекомые справляются и сами. В некоторых случаях опыление производят вручную. В нашем маркете вы можете найти семена кабачков на любой вкус. Загляните в раздел Кабачки. ^category [1099,4]

Сбор урожая

Разные сорта кабачков достигают зрелости в разное время. Кабачки, предназначенные для хранения, обычно спеют дольше, чем другие. Уже через 20 суток после цветения можно собирать первый урожай. Конечно, они будут ещё маленькие, но знаю, что в некоторых областях кабачки употребляют именно в таком виде. Крайне важно не допустить, чтобы кабачки переросли, ведь в этом случае теряются их потребительские свойства. Когда же кабачок можно считать спелым? Если кожица кабачка твёрдая на ощупь, а при постукивании вы слышите глухой звук, значит, пора его срезать. Зрелый кабачок может храниться в подвале около 4-5 месяцев (подробнее об этом вы можете прочитать в статье Как сохранить до весны кабачки). О том, что делать, если у кабачка опадают и гниют завязи, а также о приготовлении оригинальной заготовки из кабачков на зиму вы можете узнать, посмотрев наш видеоролик.

Сорта кабачков

Ниже я перечислю лучшие сорта и гибриды кабачков, которые заслужили любовь многих садоводов и огородников. Кабачок 'Искандер F1', отличающийся нежностью мякоти и высокой урожайностью:

Кабачок сорта Искандер

Кабачок 'Цукеша' — сорт кабачка-цукини. Кстати говоря, по содержанию каротина цукини превосходят даже морковь. Очень нежные кабачки. Мы их сажаем большей частью для овощных рагу и салатов. Если вам нужны сорта кабачков для Подмосковья и других регионов с таким же климатом, смело сажайте 'Цукешу'.

Кабачок цуккини сорта Цукеша

Кабачки цуккини, сорта которых сегодня очень многообразны, вопреки всеобщему мнению, бывают не только зелёными. Они также могут быть золотисто-жёлтыми или пёстрыми. Вот, например, кабачок 'Нежный зефир F1':

http://chudogryadka.ru/product/kabachok-nezhnyj-zefir-f1/

Если вы, как и я, любите кабачки, то вот сорта, которые вам стоит попробовать: кабачок 'Спагетти F1' и кабачок 'Заячье ушко F1'. Они очень интересны, особенно первый. Смотрите сами:

https://7dach.ru/ok_415907067157/kabachok-spagetti-ne-sdaetsya-38458.html

Такой он снаружи. А вот такой — внутри:

http://grounde.ru/vidy-raznovidnost-kabachkov.html/vidy-raznovidnost-kabachkov-12 grounde.ru Таким он становится при варке в целом виде… Забавный, не правда ли? Употребляется в пищу точно так же, как и другие кабачки. Даже резать не надо. Сорвал — и осталось только приготовить)). Также обратите внимание на кабачок 'Кавили F1'. Это очень ранний гибрид. Идеальный для немедленного приготовления.

Кабачок сорта Кавили

Ну, и последний сорт, который я хочу вам показать, это кабачок 'Мячик'. По виду он напоминает арбуз или тыкву. Это представитель ранних сортов кабачков с превосходными вкусовыми характеристиками.

Кабачок сорта Мячик &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;mdash; идеальный для порционной готовки

В заключение могу сказать только одно: кушайте кабачки, лучшие сорта которых представлены выше. Это настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Ну, а прежде их, естественно, нужно посадить и вырастить. А какие сорта кабачков предпочитаете вы? Если после прочтения статьи у вас остались вопросы о кабачках, советуем вам ознакомиться с интересным опытом читателей сайта 7dach.ru. На нашем сайте есть множество интересных материалов, посвящённых выращиванию кабачков и приготовлению различных блюд из них. Вот некоторые из них:

Секреты хорошего урожая из кабачков

Кабачок, цукини, рондини — три в одном

6 превращений кабачка для зимнего стола

15 рецептов салатов из кабачков на зиму

Кабачки: видео о секретах выращивания и оригинальном способе заготовки