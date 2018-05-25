Впадает в спячку на балконе, боится высоты и любит арбузы: тюменец рассказал, как у него появилась енотовидная собака Соня

В Японии прототип этой милой зверушки со своенравным характером — животное-оборотень тануки, который приносит счастье. В свою очередь хозяин этой пушистой дамы — Игорь Самойлик — уверен, что она как минимум приносит радость и хорошее настроение.

Все правильно, сегодня в нашей рубрике мы расскажем про енотовидную собаку по имени Соня.

— Привет, я Соня

О том, как Сонька поселилась на балконе, почему она не любит гулять, чем питается и сложно ли содержать дома енотовидную собаку — читайте ниже.

— Кто тут к нам пришел?

Как появилась

— Появилась она у меня семь лет назад, совершенно случайно. Друг рассказал, что на крыльце одного из ветмагазинов стоит клетка с тремя енотовидными собаками. Когда я поехал туда, оказалось, что двух маленьких щенков уже купили в частный дом. А Соню, которая уже была на тот момент подростком, отдали в другой зоомагазин. Но ей там нехорошо было: она сидела в клетке вместе с хорьком, там еще какое-то животное было, — вспоминает Игорь.

— Я же бесценна, вы что?

Тогда енотовидная собака вместе с клеткой обошлась тюменцу в пять тысяч рублей, но продают их обычно в среднем за 15 тысяч. Вместе с собакой прилагался паспорт, в котором была отметка о прививке.

— Она была уже взрослая и осталась одна. Думаю, поэтому мне и отдали ее подешевле. Клетку, в которой она жила, на следующий день отвез обратно: она была грязная и не отмывалась, — говорит мужчина.

Проверка «на пятку»

Хозяин Сони говорит, что представители енотовидных собак (их еще называют уссурийскими лисами) не воспринимают изначально человека как члена стаи. Именно поэтому у этой пушистой дамы есть своеобразное «развлечение»: она может подбежать, цапнуть вас за пятку или палец на ноге, отбежать и следить за реакцией.

— В таком случае надо дать ей понять, кто главный и владеет ситуацией. Тогда она будет уважать вас. Вообще, енотовидные собаки бывают разной степени прирученности. В Японии, например, их заводят в качестве домашних собак, — рассказывает Игорь.

— Сейчас укушу.. ррр — Шучу, я хорошая

Боится высоты и не любит гулять

Попытки выгулять Соню на улице не всегда были удачны: прогулкам на свежем воздухе она предпочитает нежиться на балконе. Здесь у нее обустроенные апартаменты — клетка с будкой, миска с едой, поилка, туалет и другие принадлежности счастливой собачьей жизни.

Здесь живет Сонька. Бывает, порой перебирается на нижнюю полку шкафа на балконе. Но потом снова возвращается в клетку

При этом у Сони есть свои фобии. Например, она также не любит незнакомых людей: порой сильно нервничает и не находит себе места, все время пытается спрятаться.

От нас она не пряталась и была очень любезной. А за еду даже показала вот такие фокусы

Кстати, при этом эта красивая зверушка весьма активна в соцсетях. Серьезно: у нее даже есть свой аккаунт в Instagram. Не верите? Жмите вот сюда и все увидите.

Боится наша героиня и высоты: даже если взять её на руки, она начнет пищать. При этом Соня боится забраться даже на диван.

— У хозяина на руках мне почти не страшно, он хороший и любит меня

От страха пушистая даже может пометить территорию — для этого у нее есть своеобразное «оружие» в виде специальной железы с секретом. Поэтому чтобы переезды не были для Сони большим стрессом, ей дают специальные животные пилюли для успокоения.

Про тонкости ухода

Еще из нелюбимых занятий — обрезка когтей. Однажды эта своенравная дама даже укусила хозяина, когда тот ей делал маникюр.

Более спокойно переносит Сонька купание, которому ее подвергают несколько раз в год.

— Обязательно купаю ее после зимней спячки. А то она даже у себя в лотке может уснуть. Когда начинается линька, тоже купаю: так старая шерсть быстрее уходит, — говорит тюменец.

Вот так моют Соню. Затем заворачивают в полотенце и сушат

Про «кусь»

Укусить Соня может не только когда ей что-то не по нраву. Порой она может ухватить зубами случайно, играючи. Но даже это может быть весьма неприятным: зубы у нее ну очень острые и тонкие — хищник, что тут скажешь.

Цапнуть эта восприимчивая девушка может и в том случае, если не поделиться с ней едой.

— В смысле у тебя нет еды? Мы так не договаривались!

— Однажды знакомая пошла на балкон, села на подоконник и ела мороженое. Сонька ее сначала ее по-хорошему просила поделиться. Она все-таки угостила и дала ей кусочек, что делать нельзя категорически: надо либо вообще не давать либо поделиться и уйти, чтобы не дразнить животное. В итоге Соня сильно укусила угостившую ее девушку за ногу, до крови, — вспоминает хозяин собаки.

Сплю где хочу

Да-да, даже в квартире эта зверюшка впадает в спячку. Длится она с декабря по февраль. Перед спячкой Соня объедается и обрастает жировыми отложениями, а после — просыпается худой настолько, что прощупываются ребра.

— Это единственная псовая, которая зимой спит. Спячка, конечно, очень условная: Соня просыпается раз в два-четыре дня. Что-то погрызет, воды попьет и дальше спит. Спит она в своей клетке на балконе. В последние годы стала хуже переносить низкие температуры. Также им некомфортно, когда очень жарко. Поэтому я ставлю тазик с водой, и Соня в нем может даже лежать летом.

На балконе ей удобно в любой позе

А вот и видеодоказательство.

Водные процедуры у нас сегодня 🐨💦😊 #raccoon #racoon #енот #тануки #енотовиднаясобака #енотовидка #уссурийскийенот #tanuki #милота #raccoondog

Публикация от Соня (@sonya_tanuki) 14 Авг 2016 в 1:37 PDT Весной, после зимнего пробуждения, у енотовидной собаки начинается линька. Если ее зимняя шуба — очень густая и плотная, то к лету уходит почти вся ость и подшерсток. И тогда уже Соня гоняет по квартире в темной редкой шубке. В размерах за счет этого она тоже уменьшается и походит на кошку.

Чем питается енотовидная собака

— Зимой она ест редко и мало, аппетит пропадает. А вот осенью у нее жор — будет есть все подряд: овощи, фрукты, вареное и даже жаренное. Овощи в это время Сонька может есть в неограниченных количествах: морковь, свеклу, огурцы, помидоры и даже кабачки. Есть фрукты — яблоки и бананы, с удовольствием ест арбуз. Однажды своровала дольку апельсина. А зимой ее основной рацион — курица и яйца.

— Морковку тоже люблю — вкусно

До и после спячки она может есть больше, чем человек. Помимо такой еды у нее в миске всегда есть сухой собачий корм. Это на случай, если она проголодается и захочет что-нибудь погрызть, — рассказывает Игорь.

Енот ты или пес?

Да, вы наверняка задавали этот вопрос. Возможно, мы вас удивим, но помимо окраса енота у этих особей мало похожего. Енотовидная собака — это нечто среднее между псом и лисой.

Например, от удовольствия Сонька лает. Но этот лай похож на звук гавкающего с закрытым ртом пса. Если что-то не нравится — эта характерная девушка будет шипеть или страшно орать — так делают лисы.

Про характер и чувство привязанности

Дрессировать енотовидную собаку у вас вряд ли получится. Но к горшку они приучаются без проблем.

— Привязанность у них определяется по уровню страха. К примеру, меня она боится меньше всего.

Помимо этого Соня мило отзывается, когда ее зовет хозяин, запросто сидит у него на руках и любит, когда он чешет ее за ушком. Ну не любовь ли это?

— Да, люблю его Про кого еще почитать: игуана, салюки, игуана, верблюд и другие

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