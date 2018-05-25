Специалисты рассказали о видах симбиоза

Специалисты ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» делятся интересной информацией: в природе микроорганизмы сталкиваются с действием разнообразных биотических факторов.

При симбиозе различают ассоциативные и антагонистические взаимоотношения. Ассоциативные формы симбиоза широко распространены в природе. Именно на них основан круговорот веществ в природе. К ассоциативным формам симбиоза относятся метабиоз, мутуализм, синергизм и комменсализм. Метабиоз — такая форма симбиоза, когда создаются условия для последовательного развития одних микроорганизмов за счет продуктов жизнедеятельности других. Примером метабиоза может служить порча сахаросодержащих субстратов (плодово-ягодных соков, поврежденных плодов, ягод), когда на них сначала развиваются дрожжи, превращающие сахар в спирт, затем уксуснокислые бактерии, превращающие спирт в уксусную кислоту и, наконец, мицелиальные грибы, которые окисляют уксусную кислоту до углекислого газа и воды. Мутуализм — такие взаимоотношения между микроорганизмами, которые основаны на взаимной выгоде.

Пример: совместное существование в природе анаэробных и аэробных микроорганизмов. Аэробы, поглощая кислород, создают необходимые для анаэробов окислительно-восстановительные условия.

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