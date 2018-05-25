Последний звонок-2018 прозвенел в школах для 14 тысяч выпускников

Радость и волнение, улыбки и слезы, — в этот праздник чувства противоречивые. Кажется, только вчера мама за руку привела на первый урок, а сегодня — уже выпускник.

«Я здесь учусь с самого первого класса. То есть, как пришел сюда из детского сада еще ребенком, и вот ухожу во взрослую жизнь. Честно, еще даже и не верится, что прозвенит последний звонок», — делится впечатлениями выпускник Новосибирской классической гимназии №17 Антон Машутов.

Не верится и педагогам. Пусть классные руководители — и вторые мамы, но плачут и волнуются не меньше родителей. А как иначе? Классный руководитель 11 Б класса Гульнара Пахомицына говорит, что семь лет были вместе, постигали не только азы наук, но и жизни.

«Ой, очень тяжело. Даже говорить сегодня об этом трудно, сразу наворачиваются слезы. Много лет работаю, и каждый раз тяжело прощаться. К детям душой прикипаешь», — говорит Гульнара Пахомицына.

То же самое рассказала выпускница Новосибирской классической гимназии №17 Анастасия Кистюнина. Собираясь на свою последнюю школьную линейку, грустила: детство позади. Она теперь взрослая.

«Чувства очень смешанные. Вроде бы, хочется уже распрощаться с этой школой, все надоело, устали. Но сейчас вспоминаешь, и хочется плакать от радости. что 11 лет прошли не зря», — рассказала Анастасия Кистюнина.

17-я гимназия хоть и называется классической, но от традиционных линеек здесь отказались. Праздник без вальса и песни Алсу «Последний звонок». Вместо этого номинации для учителей, флеш-моб и новые песни. Первоклассницы с колокольчиком в сценарии тоже нет. Все внимание — выпускникам, в этом году здесь их 48. Пока они вместе, но уже завтра каждый пойдет своей дорогой.