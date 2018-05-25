Теперь все зависит от нас

Как простому христианину понять, пребывает ли с ним Дух Святой? Или это удел лишь тех христиан, которые достигли святости?

В девятом часу утра, когда народ собирался в Иерусалимский храм для жертвоприношения и молитвы, внезапно над Сионской горницей послышался шум, как от бурного ветра. Он наполнил дом, где находились апостолы после Вознесения Господа Иисуса Христа , и одновременно над их головами появилось множество огненных языков, которые стали опускаться на каждого из них.

Каждый, на кого спускался этот чудный огонь, чувствовал в себе несказанную радость и воодушевление. Он становился иным человеком — полным жизни и горячей любви к Богу. Апостолы начали громко славословить Бога, и тут обнаружилось, что они говорят не только на своем родном языке, но и на других языках, которых раньше не знали и не учили. Так в тот день Апостолы приняли крещение Духом Святым, который сошел на них в виде огненных языков.

Еще этот праздник называется Пятидесятница, потому что Дух Святой сошел на апостолов в 50-й день после того, как Господь воскрес.

А как ныне христианину разобраться: есть ли с ним Дух Святой, пребывает на нем или нет?

В Таинстве миропомазания (одно из семи Таинств Православной Церкви ), когда священник помазывает крещеного человека миром со словами «печать дара Духа Святого», Дух Святой сходит на того, кто принимает это таинство. Если человек пришел креститься, значит, он верит во Христа и готов учиться жить по Его заповедям, чтобы соединиться с Ним в жизнь едину. А если не так, говорит святитель Григорий Нисский, если человек принимает крещение, не желая стать христианином, изменить свою жизнь, жить по заповедям, то священник его крестит, а Дух Святой крестить не будет.

Здесь встает вопрос о намерениях человека. Есть каноническое правило, принятое в Константинопольской Церкви в XVIII веке, в котором говорится, что, если турки крестят своих детей не ради того, чтобы они стали христианами, а ради других целей, такое крещение считается недействительным.

У турок бытовало суеверие, что, если ребенка окрестить, он не будет болеть, от него не будет плохо пахнуть и тому подобное. И вот, если этот ребенок, которого в детстве крестили из земных соображений, в сознательном возрасте захочет стать христианином, гласило правило, его нужно крестить. Наша Церковь не перекрещивает детей, которых в детстве крестили без серьезных намерений, а потом они осознанно пришли в Церковь. Они соединяются с Церковью через покаяние, через исповедание намерения жить по-христиански.

Итак, как же человеку узнать, пребывает ли с ним Дух Святой? Ведь мы же Его не видим? Однако это не совсем верное утверждение!

Как-то раз, в советское время, в одну деревню приехал лектор общества «Знание» читать лекцию об атеизме. Когда он закончил, бабушки ему сказали: «Ты говоришь гладко, мил человек, но как мы веровали в Бога, так и будем веровать. Не умеем тебе ответить так же красиво, но знаем одно и говорим — Бог есть».

Такая крепкая вера может быть основана только на опыте. Эти женщины в своей жизни соприкасались с Духом Святым, ощущали Его действие на себе. Их вера — не просто от слышания слова, не от какой-то информации, она родилась от явного видения действия Божия и уже никуда не может исчезнуть. Как такого человека можно убедить в том, что Бога нет, или в том, что Христос — не Бог, если у него есть опыт жизни в Боге!

Еще один пример из советской жизни. Одному молодому верующему человеку предложили на словах отречься от Христа, и тогда он будет принят в институт, получит хорошее образование, а затем и престижную работу. Когда об этом узнал его отец, то сказал: «Лучше всю жизнь прожить с метлой в руках, чем отречься от Бога». Покрытый сединой отец, пройдя войну, в своей жизни испытал присутствие Бога.

Да, зримо человек не видит в себе действия Духа Святого. Об этом говорится во многих притчах Господних: о закваске, которую женщина положила в три меры муки, и через какое-то время неприметным образом тесто вскисло, о семени, из которого со временем выросло дерево. Процесс незаметен, виден только результат. Так и мы не можем явным образом наблюдать в себе изменения, совершаемые в нас Духом Святым.

Зримо увидеть действие Духа Святого можно только у великих святых, таких, как преподобный Серафим Саровский, чье лицо просияло во время беседы с Мотовиловым, или у исихастов, которые видят Фаворский свет, — это совершается действием Духа Святого. Для большинства из нас действие Духа невидимо. Мы можем понять его результат, увидеть его проявление впоследствии, ретроспективно.

Если человек стяжал Духа Святого в своей жизни, он приносит плод Духа. Он становится иным. Апостол Павел перечисляет, каким: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» (Гал. 5, 22-23). Все это плоды Духа, Которого человек стяжал в своей жизни. Без Него не достичь истинной любви, кротости, радости — всего, что перечисляет апостол.

Мы получаем Духа Святого в Таинстве миропомазания и стараемся не отгонять его своими грехами. Святой Николай Кавасила образно говорит, что наша задача — не обнажать меч на самого себя, не сбрасывать венец со своей головы, не угасить своего факела. Если не отгоняем, не мешаем Духу действовать в нас, то Он приносит такие плоды, о которых говорит апостол Павел.

Все благое в нас совершает таинство, принятое нами, а наша задача — не мешать. Когда мы грешим — мешаем. Когда стараемся жить праведно — не мешаем действию этого таинства. Если человек сознательно грешит, он не дает Духу действовать в себе. Потому что Дух готов действовать, но лишь при условии, что человек на это согласен. А согласие человека выражается через исполнение заповедей.

Как развивать в себе способность воспринимать Духа Святого? Об этом написаны тома святоотеческих книг — Добротолюбие, труды аввы Дорофея, святителей Игнатия (Брянчанинова) и Феофана Затворника, игумена Никона (Воробьева). Нужно их читать, погружаться в аскетику, нужно вести духовную жизнь. Даже те бабушки, к которым лектор прибыл проповедовать атеизм, или упомянутый отец молодого человека, так соприкоснулись с Богом, так ясно видели ответ Бога на свою молитву, что их веру невозможно было поколебать никакими красиво сложенными теориями или земными обещаниями. Насколько же сильнее вера, основанная на личном опыте и к тому же подкрепленная знанием опыта святоотеческого! По сути, вся духовная жизнь должна быть направлена на то, чтобы стяжать Духа Святого.

Христос говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» (Мф. 22,37). То есть наша вера должна всецело охватывать всю нашу жизнь. Человек должен жить по принципу: я и Бог, так, что все совершающееся в его жизни, все окружающее его — работа и близкие, сослуживцы и случайно встретившиеся люди, должно восприниматься им как средство соединения с Богом, стяжание благодати Духа Святого.

Мы живем в такое время, когда Бог все сделал для нашего спасения. День Святой Пятидесятницы — завершающий праздник домостроительства нашего спасения. Со стороны Бога к спасению добавить больше нечего. Теперь все зависит от нас. Все средства со стороны Бога нам открыты: ради нашего спасения Бог Отец дал Своего Сына, Господь Иисус Христос принес Себя в жертву, послал нам Духа Святого, о Котором предрекал апостолам: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами во веки. Он научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам… Дух Истины, Который от Отца исходит, будет свидетельствовать о Мне».

Дух Святой непрестанно взаимодействует внутри Церкви с каждым христианином. И наша задача — откликаться на его действия. Не знаешь, как откликаться, — бери и читай Евангелие и книги святых отцов. И тогда потихоньку, шаг за шагом, станет понятен путь жизни.