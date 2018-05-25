Троица (Пятидесятница): традиции и гадания

27 мая православные отмечают Троицу — один из самых любимых христианских праздников на Руси.

В этот день дома и церкви украшают цветами, травами, ветвями березы, дуба и других деревьев. Этот праздник еще называют Пятидесятницей, поскольку празднуется он на 50-й день после Пасхи. В Библии сказано, что именно в этот день на апостолов сошел Святой Дух и они обрели способность проповедовать слово Христово. Таким образом, людям было показано третье лицо Бога, Его триединство.

У нас в стране Троицу стали отмечать спустя примерно 300 лет после Крещения Руси, а до этого славяне были язычниками. Однако аналогичный праздник у них тоже существовал. Назывался он Триглав (в честь трех богов — Перуна, Сварога и Святовита), или Зеленое воскресенье. Этот день знаменовал окончание весны и начало лета. Вот почему на Троицу дома и церкви принято было украшать зеленью. Обычай сохранился и поныне.

Перед Троицыным днем хозяйки должны навести порядок в доме и приготовить праздничные угощения. Поскольку неделя после Троицы была последней мясоедной перед Петровым постом, то доедали оставшиеся мясные припасы, делали блины и вареники. А еще ели много молодой зелени, в частности для приготовления борщей и начинок для пирогов использовали щавель, молодую листву крапивы и свеклы.

Утром на Пятидесятницу принято собирать цветы и травы, чтобы украсить ими двери и окна. Такие обереги не пускают в дом нечистую силу. Затем верующие идут в храм на богослужение, а потом собираются за праздничным столом, дарят друг другу подарки, посещают народные гулянья, концерты и другие увеселительные мероприятия.

На Троицу было принято свататься. Считалось, что сватовство в этот день принесет счастье будущей семье.

Ну и какая же Троица без гаданий, заговоров и обрядов! Недаром следующую неделю после Пятидесятницы называют Зелеными святками — по аналогии со Святочной неделей после Рождества. Девушки в эти дни гадают на замужество и судьбу, деловые люди читают заговоры на удачу, здоровье и благополучие.

Все обряды на Троицу преисполнены символики благополучия и связаны с окончанием весны и приходом лета, когда закладываются основы для будущего урожая. Недаром люди ходили кланяться полям и садам, просили у реки дождя, а у луга — травы для скота.

Гадание на троицком венке — это одно из самых распространенных гаданий на Троицу. Ближе к вечеру девушки плели венки, бросали их в реку и смотрели, что произойдет с венком.

• Если венок пристанет к берегу — в этом году замужества не будет (до следующей Троицы).

• Если уплывет далеко или прибьется к другому венку — скорая свадьба.

• Если венок утонул — к беде.

• Если качается на волне — к бурной жизни.

• Если распался — к разлуке с милым.

За день до Троицы отмечается Родительская суббота. В этот день ходят на кладбище, поминают усопших родственников, готовят поминальный ужин и ставят для почившего столовый прибор. В этот день топили баню, а после того, как вся семья помылась, оставляли воду и веник для усопших.