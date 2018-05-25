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Эксперт: в демографическом кризисе в России виновато женское поведение мужчин
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Эксперт: в демографическом кризисе в России виновато женское поведение мужчин 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, эксперт Общероссийского народного фронта Олег Аполихин объяснил причины демографического кризиса в России. По его словам, в основном они связаны с поведением мужчин.
Как пояснил эксперт на пресс-конференции «Национальной службы новостей», российские мужчины теряют активную жизненную позицию из-за распространения вредных привычек. Среди них — алкоголь и фаст-фуд.
«Общество потребления, которое развивает в человеке эгоизм, гедонизм, дает установку: «живи только для себя, получай удовольствие». А ведь за женщину нужно отвечать, за ребенка нужно отвечать. У мужчин формируется женоподобное отношение к жизни, появляется повышенная утомляемость, бессонница, раздражительность, возникают депрессии», — отметил он.
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Женский форум
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