Эксперт: в демографическом кризисе в России виновато женское поведение мужчин

Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, эксперт Общероссийского народного фронта Олег Аполихин объяснил причины демографического кризиса в России. По его словам, в основном они связаны с поведением мужчин.

Как пояснил эксперт на пресс-конференции «Национальной службы новостей», российские мужчины теряют активную жизненную позицию из-за распространения вредных привычек. Среди них — алкоголь и фаст-фуд.

«Общество потребления, которое развивает в человеке эгоизм, гедонизм, дает установку: «живи только для себя, получай удовольствие». А ведь за женщину нужно отвечать, за ребенка нужно отвечать. У мужчин формируется женоподобное отношение к жизни, появляется повышенная утомляемость, бессонница, раздражительность, возникают депрессии», — отметил он.