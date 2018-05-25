Galapagos Santa Cruz — новый лимитированный бленд в коллекции Explorations от Nespresso

Путешествие в мир редких сортов кофе ведет на Галапагосские острова

Дважды в год Nespresso знакомит ценителей кофе с настоящими кофейными сокровищами из далеких, удивительных стран. Исключительные вкусы и ароматы из коллекции Explorations уже переносили кофейных гурманов в Лаос, Кению, Колумбию и Эфиопию. В этом году путешествие продолжится в Эквадоре: лимитированный бленд Galapagos Santa Cruz будет в продаже всего несколько недель и приятно удивит необычным сочетанием нот и ярким ароматом кофе с экзотических Галапагосских островов.

Редкие виды птиц, знаменитые галапагосские черепахи и морские игуаны — не всё, чем славятся Галапагосы. Эксперты Nespresso, которые путешествуют по миру в поисках редчайших сортов кофе, обнаружили здесь исключительные кофейные ягоды, произрастающие в уникальной среде. Специфичный микроклимат, прохладные океанские ветры, вулканическая почва — всё это создает идеальные условия для развития выдающихся свойств и оригинального вкуса у кофе, который раскрывается нотами обжарки, а также злаковыми и бисквитными. Кофе здесь растет медленнее, но приобретает особенные характеристики. Позитивно на качестве урожая отражается и бережное, уважительное отношение к природе на Галапагосах.

Из 19 Галапагосских островов только 2 подходят для культивирования кофейных ягод. Эксперты Nespresso выбрали один из них — холмистый Санта-Крус. Здесь они нашли 6 лучших ферм, которые предложили эксклюзивные сорта, выращенные на склонах, среди первозданной и нетронутой природы. Из этого кофе и был создан лимитированный бленд Galapagos Santa Cruz — 100% арабика из тщательно отобранных зерен. Фермеры собирали все ягоды вручную и обрабатывали кофе влажным методом.

Сбалансированный и плотный кофе с легкой горчинкой, напоминающей какао, покорит даже искушенных кофейных гурманов. Galapagos Santa Cruz можно приготовить не только как эспрессо или лунго, но и с молоком: в капучино ноты обжарки и нежный аромат бисквита и пралине станут еще ярче. Необычный кофейный профиль — настоящее гастрономическое открытие и незабываемый опыт дегустации.

Аутентичный дизайн упаковки Galapagos Santa Cruz ассоциируется с узорами на традиционной одежде Эквадора.

Explorations Galapagos Santa Cruz будет продаваться в наборе из двух упаковок, стоимостью 2400 рублей за набор.

Лимитированный кофе Galapagos Santa Cruz будет доступен в течение нескольких недель, начиная с 22 мая, в бутиках Nespresso, в Клубе Nespresso 8 800 200 00 04 и на сайте www.nespresso.com.