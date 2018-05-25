«К чему это хвастовство?»: сына Алены Водонаевой ждет насыщенное лето

Телеведущая Алена Водонаева рассказала, по какому графику будет жить грядущим летом ее 7-летний сын Богдан. Некоторые решили, что звезда «Дома–2» хвастается своими возможностями, а другие пожалели мальчика, который будет заниматься каждый день пусть и в разных уголках планеты.

35-летняя телезвезда Алена Водонаева рассказала поклонникам, что у ее сына Богдана будет весьма насыщенное лето. «В июне Геленджик, в июле Лос-Анджелес со всеми вытекающими последствиями в виде путешествий до Лас-Вегаса, Сан-Франциско, Каньонов и Долины Смерти, конечно. И август с папой: две недели Алтай, две недели — кэмп в Швейцарии. Из всего этого трехмесячного списка заниматься учебой сын не будет только на Алтае. Походные условия, жизнь в палатках и дикость земли обязывают расслабиться на полную, слиться с природой и забыть на время об образовании, да вообще о цивилизации», — поделилась Алена.

Звезда пояснила, что в остальное время Богдана ждут занятия. Лагерь в Швейцарии, куда сын Водонаевой летит уже в третий раз, как раз направлен на развитие и изучение английского языка. В Геленджике к нему будет дважды в день на время солнцепека приходить преподаватель с 13 до 16 часов, чтобы позаниматься чтением, математикой и русским языком. В Лос-Анджелесе в это же время Богдан будет изучать английский язык с репетитором. Водонаева считает, что ребенка не надо расслаблять летом, чтобы он не забывал о дисциплине и развивался. Она уверена, что обилие свободного времени даже летом детям ни к чему. Поклонники телеведущей разделились на два лагеря. Кто-то пожалел ее сына, кто-то напротив ему позавидовал. «К чему это хвастовство? Мой ребенок будет в деревне у бабушки и не менее счастлив» «Боже, дайте отдохнуть мальчишке. Он же ребенок еще» «Зачем столько занятий? Перегруз для нервной системы не всегда хорошо»

«Мне нравится Ваш подход! Уверена, он принесет достойные плоды» «Вот и я боюсь, что на каникулах так расслабятся, что не соберешь потом. Поэтому мы тоже будем летом заниматься» Алена Водонаева родила Богдана в 2010 году в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Уже в 2013 году бывшие влюбленные развелись, но продолжили вместе заниматься воспитанием сына. Кстати, зимой во время отдыха с папой Богдан заблокировал айфон Алены, в котором были снимки из отпуска в Африке.