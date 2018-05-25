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6 правил глубокой медитации
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6 правил глубокой медитации 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Большинство людей привыкли жить в атмосфере постоянного беспокойства, мозг среднестатистического человека постоянно обдумывает заботы и проблемы. По этой причине у многих возникают проблемы с глубокой медитацией, им сложно войти в это состояние и оставаться в нем. Первоочередной задачей практика является абстрагироваться от насущных мыслей.
У разума есть две основные функции — знание и выполнение задач, они же будут использоваться для глубокой медитации. Чтобы сделать практики осознанными и последовательными, нужно воспользоваться этими рекомендациями. Шесть советов составлены с учетом образа мышления современного человека, они делают глубокую медитацию доступной для каждого желающего.
Перед медитацией важно определится с целями
Для того, чтобы провести глубокую медитацию, нужно знать цели, ради которых она проводится, и постоянно напоминать о них своему разуму. Таким образом повышается осознанность по отношению к намерению медитировать, практика будет проводиться не автоматически, как простое механическое действие, а с пониманием. Имея выраженное намерение намного проще добиться от мозга того, что требуется и получить нужный результат.
Избавление от противоречий
Медитация не предполагает жестких правил, но обязательно включает в себя условие отсутствия противоречий. Сеансы медитации должны быть не только регулярными, но и последовательными, стремление к цели будет усиливать имеющиеся навыки. Даже при очень высокой занятости всегда можно выделить на практики пару двухминутных сеансов в день, главное, чтобы они были устремлены к одной логической цели.
Осознание серьезности намерений и заинтересованности
Навык глубокой медитации приходит быстрее при условии полной вовлеченности в процесс и заинтересованности в получении результата. Ошибкой многих начинающих практиков является потеря интереса в середине занятия. Избежать падения интереса можно посредством его игнорирования, переключаясь на другие эмоции и внутренние ощущения.
Полное звуковое молчание
Полное безмолвие — это избавление разума от тревог и путь к его успокоению, при соблюдении полного молчания концентрация на внутренних ощущениях будет повышена. Звуковое молчание — это не первопричина медитации, а вспомогательный фактор для углубления состояния.
В безмолвии разум имеет больше шансов понять, что от него требуется и раскрыть свои способности.
Сбалансированность питания
Неопытному человеку сложно сопоставить связь между медитацией и питанием, но она присутствует, лучший выбор для повышения эффективности медитативных практик — это сбалансированность питания. Тяжелые продукты и привычка переедать усложняет погружение в свои мысли, а легкая еда быстро усваивается, она дарит не только физическую, но и умственную легкость, она способствует глубоким размышлениям.
Замедление дыхания
Одна из хитростей для глубокой медитации заключается в замедлении дыхания, это повышает эффективность от практик. При медленном дыхании проще настроить разум на нужный лад, при нем человек ощущает, что находится в безопасности, становится более умиротворенным.
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