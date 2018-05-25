Папарацци засняли, как выглядит Эмили Ратаковски без фотошопа

Спойлер: секс-символом ее уже не назвать.

Эмили Ратаковски стала популярной благодаря своей фигуре: у нее красивый бюст, идеальный пресс и упругие ягодицы. Именно из-за шикарного тела (а так же полного отсутствия стеснения перед камерами) она стала одной из самых востребованных моделей, а также амбассадором многих брендов. Девушка чуть ли не каждый день находит повод блеснуть своими формами на зависть всем.

Только вот есть одно «но»: профессиональная модель очень тщательно выбирает ракурс и наряды, да и мастерство профессиональных фотографов играет свою роль. А недавно папарацци поймали девушку в кадр на обычной прогулке. И ореол самой сексуальной звезды современности немного померк.

Во-первых, на фото явно видны «ушки» на не таких уж стройных бедрах модели. Да и ноги кажутся не такими бесконечно длинными, как на постановочных фото. Фигуру Ратаковски тут сложно назвать пропорциональной. А ее роскошный бюст, которым звезда так гордится, уверенно стремится куда-то в область талии.

Зато несомненные достоинства Эмили видны даже на таком случайном кадре: идеально плоский живот и потрясающе красивое лицо.

Между прочим, поклонники уже давно заподозрили, что ее фигура на самом деле далека от идеала, а все, что мы видим на обложках, — волшебство фоторедакторов. Началось все с того, что модель опубликовала снимок в Instagram, где она загорает абсолютно голая. Если присмотреться к ягодицам и ногам Эмили, можно заметить, что они выглядят не такими накачанными, как раньше, а ляжки будто бы увеличились в объеме. Теперь мы в этом убедились окончательно.

Что ж, будем надеяться, что Ратаковски постарается привести себя в форму. Ведь, судя по всему, прекращать выкладывать «голые» фото она не собирается. И, думается, ей хочется получать за них лайки и комплименты, а не злые насмешки.

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