У японских журавлей из амурского парка вылупился первый в этом году птенец

В Муравьевском парке Амурской области у японских журавлей Кивили и Ока появился первый в этом году птенец. Это произошло 23 мая. Об этом сообщил портал Newregions.

Новорожденный птенец еще некрепко держится на ногах. Родители заботятся о малыше, кормят свежей рыбой, которую ловит сотрудник парка Сергей Рожков.

Кивили и Ока раньше уже обзаводились потомством. Самый первый птенец Алим, а также названные в честь амурских рек Зея и Бурея, которые появилась в 2015 году, пополнили популяцию Иркутского зоопарка. Также Ока и Кивели — родители Тамаки, который живет в Хинганском заповеднике, а также годовалых журавлят по имени Иркун и Уртуй. Единственный выживший в 2017 году птенец Жорик остался в парке из-за сломанного клюва, а в начале мая из Рязанской области ему привезли невесту.

Спасатели из Химок пришли на помощь утятам и их маме, которые забились в один из подъездов на Юбилейном проспекте города. Специалистов вызвали местные жители, испугавшиеся, что на малышей могут напасть кошки.