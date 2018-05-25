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У японских журавлей из амурского парка вылупился первый в этом году птенец
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У японских журавлей из амурского парка вылупился первый в этом году птенец 

360tv.ru 1 час назад
В Муравьевском парке Амурской области у японских журавлей Кивили и Ока появился первый в этом году птенец. Это произошло 23 мая. Об этом сообщил портал Newregions.
Новорожденный птенец еще некрепко держится на ногах. Родители заботятся о малыше, кормят свежей рыбой, которую ловит сотрудник парка Сергей Рожков.
Кивили и Ока раньше уже обзаводились потомством. Самый первый птенец Алим, а также названные в честь амурских рек Зея и Бурея, которые появилась в 2015 году, пополнили популяцию Иркутского зоопарка. Также Ока и Кивели — родители Тамаки, который живет в Хинганском заповеднике, а также годовалых журавлят по имени Иркун и Уртуй. Единственный выживший в 2017 году птенец Жорик остался в парке из-за сломанного клюва, а в начале мая из Рязанской области ему привезли невесту.
Спасатели из Химок пришли на помощь утятам и их маме, которые забились в один из подъездов на Юбилейном проспекте города. Специалистов вызвали местные жители, испугавшиеся, что на малышей могут напасть кошки.
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