Во Владивостоке вынесен приговор обвиняемой в сбыте сильнодействующих веществ

Суд Первореченского района города Владивостока вынес обвинительный приговор местной жительнице 1985 года рождения. Женщину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Противоправную деятельность жительницы Владивостока пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевой полиции при поддержке бойцов Росгвардии. В арендованном ею боксе обнаружены 178 ящиков, а в них — сильнодействующие препараты 35 наименований.

Установлено, что фигурантка с целью сбыта и получения материальной выгоды незаконно приобрела препарат в виде капсул, содержащий сильнодействующее вещество — сибутрамин, заведомо зная, что указанный препарат является сильнодействующим веществом, снижающим аппетит и приводящим к потере веса. Фигурантка уголовного дела успела реализовать 30 капсул препарата, выручив за них 2,5 тысячи рублей.

В ходе следствия доказана причастность фигурантки уголовного дела к совершению преступления против здоровья населения. Общественная опасность преступления заключается в том, что незаконный оборот сильнодействующих веществ означает их неконтролируемое получение для незаконного использования.

Отметим, что сильнодействующие вещества, принимаемые без назначения врача, даже в незначительных дозах вызывают осложнение здоровья. Эти вещества могут вызвать состояние зависимости, оказать стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему.

Суд признал подсудимую виновной в совершении указанного преступления, назначив ей за содеянное штраф в размере 35 тыс. рублей.