10-летний мальчик утонул под Саратовом

Трагедия произошла во время игры детей на водоеме.

Днем 24 мая в пруду одного из сел Краснокутского района было обнаружено тело 10-летнего мальчика.

— Предположительно, мальчик вместе с сестрой заметили на воде деревянный «плот», на им захотелось взобраться. Внезапно течение понесло детей вдаль от берега. Тогда мальчик решил спустился в воду, чтобы поплыть обратно. Нов этот момент он пропал из поля зрения сестры, уйдя под воду, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР

Мальчик утонул в пруду. Его тело извлекли на поверхность водолазы. По данному факту Новоузнеским межрайонным следственным отделом СУ СКР РФ по Саратовской области организовано проведение доследственной проверки. Выясняются все обстоятельства трагедии.