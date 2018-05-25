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10-летний мальчик утонул под Саратовом
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10-летний мальчик утонул под Саратовом 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Трагедия произошла во время игры детей на водоеме.
Днем 24 мая в пруду одного из сел Краснокутского района было обнаружено тело 10-летнего мальчика.
— Предположительно, мальчик вместе с сестрой заметили на воде деревянный «плот», на им захотелось взобраться. Внезапно течение понесло детей вдаль от берега. Тогда мальчик решил спустился в воду, чтобы поплыть обратно. Нов этот момент он пропал из поля зрения сестры, уйдя под воду, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР.
Мальчик утонул в пруду. Его тело извлекли на поверхность водолазы. По данному факту Новоузнеским межрайонным следственным отделом СУ СКР РФ по Саратовской области организовано проведение доследственной проверки. Выясняются все обстоятельства трагедии.
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