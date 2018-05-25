Скандалы, интриги, социальные сети: кто из звезд не стесняется выставлять на показ личное

Парочка «Майли и скандалы», увы, осталась в прошлом. Но социальные сети помнят все. Если «голые» фотографии селебрити сегодня мало кого удивят, то изображение, где Сайрус облизывает ногу Мерту Аласу, который в кожаном белье играет на фортепиано, все-таки запомнится подписчикам надолго. Хотя есть в аккаунте певицы место и для более милых подробностей ее личной жизни. Поклонники Майли обожают их совместные видео с Лиамом Хемсвортом . И мы тоже.

Сестры Кардашьян-Дженнер

Instagram для этого клана, кажется, уже вторая среда обитания. Ким продает книги со своими селфи. Кендалл выкладывает в Snapchat медальон своей собаки, инкрустированный бриллиантами. Кайли показывает в Instagram первое фото своей новорожденной дочери Сторми. А ее сестра Хлои пошла дальше и создала для малышки Тру Томпсон собственный аккаунт, в котором уже 213 тысяч подписчиков, но ни одной публикации. Кстати, узнать еще больше о личной жизни сестер можно, скачав их персональные приложения. Никаких тайн, исключительно деньги.

Актрису и писательницу можно назвать одной из самых откровенных знаменитостей. В отличие от многих своих коллег она не стесняется показывать подписчикам неидеальное тело и шрамы от операций. И ее советы по похудению далеки от привычного «пейте больше воды». В своем Instagram Лина призналась, что залогом ее худобы стали «тревожное расстройство», «постоянная тошнота» и «тихая ярость, которая заменяет еду жаждой мести». Не секрет и личная жизнь Данэм. В одном из прямых эфиров она откровенно рассказала об разрыве с бойфрендом Джеком Антоноффым.

Кэти Перри

Кэти — одна из тех знаменитостей, кто любит выставлять личные отношения напоказ. И нет, мы сейчас не про очередного бойфренда певицы. Если Перри на кого-то разозлилась, то можно в скором времени ожидать нового поста в Twitter. Например, твит «берегись Реджины Джордж в овечьей шкуре» она посвятила бывшей подруге Тейлор Свифт. А ради того, чтобы Дональд Трамп не победил на выборах, Кэти даже сняла себя обнаженную на видео. Увы, не помогло.

Тейлор Свифт

Сама Тейлор крайне осторожна в высказываниях в социальных сетях, а вот коллеги наоборот, редко могут удержаться, чтобы не посвятить звезде пару твитов. И среди них не только Кэти Перри. Ники Минаж посетовала на стройность Свифт в Twitter, а экс-бойфренд Келвин Харрис намекнул на не слишком удачную личную жизнь певицы. Сама знаменитость предпочитает хранить молчание и отписываться от всех недоброжелатели в Сети. Правильно говорят: «с глаз долой — из „Инстаграма“ вон».