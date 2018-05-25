Ещё
Дом купца Никитина открыли после реставрации в Краснодаре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дом купца Никитина открыли после реставрации в Краснодаре 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Двухэтажный дом купца Никитина открылся после годовой реставрации. На ремонт было потрачено почти 50 миллионов рублей. В здании была не просто реконструкция. Там воссоздали все именно так, как было 130 лет назад, сообщила «Живая Кубань».
Мастера из Ростова-на-Дону работали по старым чертежам и фотографиям. Одна комната занимала целые недели. Лепнину зачищали и отмывали руками, чтобы воскресить каждую деталь.
Ранее вице-губернатор Кубани Сергей Болдин целиком осматривал здание. Он говорил, что ремонт внутри не оставил нареканий.
360tv.ru: последние новости
Индийская актриса призвала поддержать детей беженцев рохинджа Венчание принца Гарри и Меган Маркл началось в Виндзорском замке У японских журавлей из амурского парка вылупился первый в этом году птенец
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На удачу: как выбрать маникюр по знаку зодиака
47-летняя Наргиз разделась для фото8
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться110
За 60: пенсионерки в секс-белье взорвали Сеть17
Фанаты в шоке от звезды «Великолепного века»1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение