Дом купца Никитина открыли после реставрации в Краснодаре 

Двухэтажный дом купца Никитина открылся после годовой реставрации. На ремонт было потрачено почти 50 миллионов рублей. В здании была не просто реконструкция. Там воссоздали все именно так, как было 130 лет назад, сообщила «Живая Кубань».
Мастера из Ростова-на-Дону работали по старым чертежам и фотографиям. Одна комната занимала целые недели. Лепнину зачищали и отмывали руками, чтобы воскресить каждую деталь.
Ранее вице-губернатор Кубани Сергей Болдин целиком осматривал здание. Он говорил, что ремонт внутри не оставил нареканий.