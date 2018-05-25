Голая дочь Любови Успенской ошарашила народ

Дочь известной певицы Любови Успенской опубликовала пикантные фотографии. На снимках 29-летняя Татьяна позирует без одежды.

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина живет за границей. Она художница, а также всерьез занимается йогой и даже преподает. Кроме того, Татьяна создает уникальные авторские вещи, к примеру, расписывает одежду, и много путешествует. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Плаксина публикует фотографии из разных концов планеты, свои творческие находки и, разумеется, селфи.

А недавно Татьяна выложила несколько кадров, на которых запечатлена без одежды. Судя по геолокации, которую указала девушка, снимки сделаны на Коста-Рике. На фотографиях 29-летняя наследница Любови Успенской позирует в воде в пещере, предусмотрительно прикрыв все стратегически важные места.

Судя по многочисленным лайкам, снимки произвели фурор. Фотографии уже разошлись по всей Сети, и многочисленные пользователи высказали свое авторитетное мнение. «Это реально дочка Успенской? Ого!», «Красотка», «Дива», «Богиня», Как Афродита из пены морской", «Ничесе (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Ослеп от красоты))» — высказались комментаторы.

Отметим, что Любовь Успенская нечасто видится с дочкой, отчего сильно страдает. «Летом Таня приедет ко мне в Испанию, где проведу свой отпуск, потом я слетаю к ней в Коста-Рику. А вот в Москву она не хочет почему-то. Может, это и неплохо — у нас есть шикарная возможность скучать друг по другу», — поделилась планами Успенская в недавнем интервью.

По словам певицы, ее наследница намерена в ближайшее время перебраться в Израиль. «Говорит, что устала от Америки. Сейчас усиленно учит иврит, потому что хочет узнать свою родину, вникнуть в традиции своего народа», — рассказала известная исполнительница шансона.