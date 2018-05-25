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Экспресс-баня своими руками. Как сделать парилку из подручных материалов
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Экспресс-баня своими руками. Как сделать парилку из подручных материалов 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Эти советы пригодятся и самодеятельным туристам, отправившимся в палаточный поход, и садоводам, которые еще не успели возвести капитальную баню, и просто любителям загородных вылазок, справляющим выходные на природе.
Главное в любой бане, в том числе и наспех сконструированной, это наличие замкнутого со всех сторон помещения для сохранения тепла. Его размеры зависят от имеющихся под руками материалов.
«Была бы прочна палатка… »
В походе баню обычно делают прямо в одной из палаток. Раньше, когда их выпускали из обычного брезента, палатку-баню накрывали листами полиэтилена снаружи и выстилали ими же внутреннее пространство. Полимерная пленка создает парниковый эффект и служит для более быстрого прогрева помещения.
Теперь палатки производят из прорезиненной ткани, которая не нуждается в дополнительной влагоизоляции. Однако бывалые туристы устраивать в них баню не советуют: ткань не рассчитана на высокие температуры и при сильном нагреве выделяет токсичные вещества. Сгодится разве что тропический или пустынный вариант, но для использования в наших широтах их вряд ли кто станет приобретать. Поэтому прежде чем использовать ультрасовременную палатку в качестве сауны, надо четко знать ее характеристики, в частности, влияние жары.
Но можно обойтись и без палатки. Хватит одной полиэтиленовой пленки.
«Для начала из деревянных жердей или толстых прутьев от палатки возводим каркас. Он может быть как прямоугольной формы, так и в виде вигвама. На остов натягиваем полиэтилен и крепим скотчем или обычными прищепками для белья, — рассказал инструктор по туризму Юрий Соколов. — Можно накрыть каркас хвойным лапником или ветками с густой листвой. Такое сооружение дольше держит тепло».
И жар, и пар  Однако кроме жара в традиционной русской бане должен быть и пар. А его невозможно получить без камней. Их можно использовать в двух вариантах: по-белому, и по-черному.
В первом случае, камни нагреваются вне палатки. Их можно положить в обычный таз и поставить на огонь, или навалить горкой и поверх них разжечь дрова, или соорудить подобие миниатюрной пещеры, в которой развести костер и сделать отверстие для выхода дыма. Для этих целей рекомендуют использовать камни средних размеров — сантиметров 10-15 в длину. Мелкие быстро охладятся, а крупные придется дольше прогревать.
Как только булыжники раскалятся, их лопатой переносят в палатку и кладут в какую-нибудь емкость, или на специально выложенный другими камнями пятачок. Затем, как в обычной русской бане, нагретые камни обдают водой или квасом, и наслаждаются образовавшимся паром.
Минус бани по-белому в том, что после одной-двух таких процедур камни придется менять. Поэтому вариант баньки по-черному более практичный.
В этом случае сначала делается каменная пещерка, в которой разводится огонь. А уже над ней ставится обернутый полиэтиленом каркас.
«Это идеальный вариант для парилки на природе, — поделился своим опытом рыболов-спортсмен, организатор рыболовных соревнований и фестивалей Евгений Замятин. — Для каменки делаем яму глубиной в полметра и обкладываем ее крупными камнями. Наверху оставляем отверстие для дыма. Внутри разводим костер. Спустя час-полтора можно ставить каркас с пленкой. Чтобы внутри не было дыма, можно дать дровам прогореть и убрать из каменки угли. После этого можно париться».
Для комфорта и аромата пол в такой мобильной бане можно выстлать хвойным лапником или листвой, а внутри, если позволяет размер помещения, соорудить импровизированные лавки: на древесные чурки положить спиленные вдоль отрезки бревен или поставить обычные складные стульчики.
Дёшево и сердито
Сейчас для любителей вылазок на природу производители предлагают готовые мобильные бани — с печкой, трубой и палаткой из специального материала. Однако помимо высокой цены — цена начинается от 7 тысяч рублей в варианте без печи, они имеют еще один недостаток — это дополнительный вес и объем.
Садоводы, у которых нет капитальной бани, могут попробовать необычное решение: устроить баню прямо в теплице. Правда, в этом случае подойдет только вариант «по-белому», с переноской камней извне, так как сооруженная внутри каменка может повредить обшивку теплицы, особенно если она собрана из поликарбоната.
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