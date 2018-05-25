Каких качеств не хватает современным сотрудникам?

Принято считать, что современный сотрудник гораздо образованнее, способнее сотрудника, жившего, скажем, лет 30 назад. Ведь в наше время персонал учится всегда, высшее образование, курсы повышения квалификации, тренинги — процесс познания буквально непрерывный. И все же некоторых качеств современным сотрудникам явно не достает. Каких? Об порталу HR-tv.ru рассказали Оксана Безус, региональный руководитель по работе с персоналом ООО « Роберт Бош » и руководитель группы проектов Анна Аванесова.

С тех пор как компании стали понимать, что самым ценным капиталом являются сотрудники, такое явление, как «война за таланты» не прекращается на рынке труда ни на секунду. Рекрутеры в любой сфере и по всему миру ежедневно ломают голову над тем, как подобрать, привлечь и удержать одаренных сотрудников, которые помогут предприятию максимально эффективно достигнуть бизнес-целей. Какие качества необходимы сотрудникам, которые хотят, чтобы на них с подобным энтузиазмом охотились рекрутеры?

Во-первых, сотрудник должен быть готов к изменениям. IoT, bigdata и диджитализация стремительно меняют устоявшиеся бизнес-процессы. Кроме того, изменения в отрасли высоких технологий оказывают значительное влияние на сферу рекрутмента. Уже сейчас мы задумываемся о том, какие профессии в будущем заменят роботы и что «аутсорсить» ботам. Поэтому для HR-специалистов особенный интерес представляют сотрудники, осознающие изменения профессиональной среды с приходом новых технологий и готовые корректировать свой профессиональный подход с учетом этих особенностей.

Не менее важна для рекрутера и надежность кандидата с точки зрения исполнения профессиональных обязанностей. Качества, которые, безусловно, оценит каждый работодатель это соблюдение дедлайнов, а также исполнительность. К сожалению, на практике не так часто встречаются инициативные и исполнительные сотрудники. Умение разрешать сложные ситуации и брать ответственность на себя — редкие качества даже на уровне руководителей.

Многие приходят на работу и делают только тот минимум, который описан в должностной инструкции. Инициативные сотрудники, которые выступают с дополнительными предложениями внутри офиса, высоко ценятся в коллективе, ведь именно они привносят нестандартные решения в рутинные задачи, ищут новые подходы для оптимизации бизнес-процессов.

Также ценность инициативности значительно возрастает, если она идет об руку с самостоятельностью работника в достижении поставленных целей. Любой руководитель рассчитывает делегировать задачу и точно в срок получить отличный результат. Но в реальной жизни секрет качественно выполненной работы скрывается за несколькими напоминаниями со стороны руководителя, планерками, тестами, исправлениями, срывами сроков. Поэтому умение находить решения без привлечения менеджерских ресурсов особенно ценно как для компании, так и для развития сотрудника.

Еще одним важным качеством современного работника является так называемая «эмоциональная сила» (Emotionalpower). В компании Bosch под этим термином мы понимаем способность сотрудника выполнять свою работу и показывать отличный результат даже в сложных ситуациях.

Составляющими данной силы мы считаем, во-первых, внутреннюю стабильность личности, способность оставаться с «холодной головой» даже под сильным давлением различных обстоятельств. Во-вторых, это смелость сотрудника и умение брать на себя риски, оставаться оптимистичным и уверенным в своих силах. В-третьих, это открытость сотрудника миру, непредвзятость к людям вне зависимости от их культурной принадлежности, возраста, пола и иных качеств.

Хочется упомянуть и об умении держать в порядке документы и собственные дела. Часто рабочее место заставлено не только необходимыми предметами, но и лишним мусором.

Многим из нас знакома ситуация, когда на рабочем столе компьютера нет свободного места, в папках нет структуры и упорядоченности, а все электронные документы «свалены» в кучу. Мы рекомендуем навести порядок на ваших рабочих столах, ведь документы — это визитная карточка любого сотрудника. Соблюдая порядок на столе, мы наводим порядок и в голове.

Итак, подведем итог: чтобы стать достойным кандидатом, необходимо проявлять инициативу и вдохновлять других коллег. Не бойтесь предлагать оригинальные идеи, брать на себя ответственность и демонстрировать самостоятельность при выполнении профессиональных обязанностей.

Следует понимать, что все перечисленные компетенции нужно развивать в себе упорным и кропотливым трудом, ведь личностный рост — это длительный процесс, который является бесценной инвестицией в будущее.

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