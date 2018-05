Обзор беспроводного пылесоса Dyson Cyclone V10. Ручное торнадо

В 2018-м году — спустя 25 лет после выхода на рынок первого циклонного пылесоса Dyson, DC01, основанная британским инженером Джеймсом Дайсоном компания представила Dyson Cyclone V10. Обычно Вести.Hi-tech не пишут о бытовой технике, но тут в одном устройстве сошлись столько продвинутых технологий, а поменять жизнь владельца по сравнению с обычным проводным пылесосом оно может настолько радикально, что мы решили протестировать новинку. В этом обзоре Dyson Cyclone V10 выясним, на что способен самый мощный, самый технологичный и самый дорогой беспроводной пылесос на рынке: как долго на самом деле работает от батареи, насколько эффективен и удобен, сложно ли его чистить и обслуживать, и так далее.

Обзор Dyson Cyclone V10: дизайн, технологии

Больше всего Dyson Cyclone V10 похож на лазерный пистолет из компьютерной игры, причем пистолет мощный, какого-нибудь десятого уровня. Футуристичности добавляют опоясывающие двигатель фирменные «циклоны» — воронки, раскручивающие проходящий сквозь них воздух до огромной скорости так, что вся пыль оседает под воздействием центробежной силы на стенках контейнера. Держа такое маленькое приручённое торнадо в руке, испытываешь довольно необычные ощущения.

Если у всех предыдущих моделей (пылесосы такого типа Dyson выпускает уже почти 10 лет) контейнер для пыли был расположен перпендикулярно батарее и оси двигателя, то теперь насадка, контейнер, двигатель, предмоторный и постмоторный фильтры выстроены в одну линию — так эффективнее. В Dyson говорят, что благодаря изменению конструкции и новому двигателю с цифровым управлением — Dyson V10 — мощность выросла по сравнению с предыдущим поколением пылесоса (Dyson V8) на 20%.

Максимальное число оборотов в минуту у двигателя Dyson V10 составляет 125 000 — это на 17 000 больше, чем у V8, и более 2000 оборотов *в секунду*. Чтобы обеспечить достаточно энергии для работы в турборежиме (в нем прибор развивает мощность в 151 аэроватт, на 35 больше предшественника и сравнимо с проводными моделями) пришлось добавить ещё один — седьмой литий-ионный элемент в батарейный блок, который теперь хранит 66 ватт-часов электроэнергии.

В Dyson утверждают, что после выхода Dyson Cyclone V10 больше не намерены вкладываться в совершенствование обычных проводных пылесосов — мол, беспроводная модель теперь во многом способна с ними сравниться. О полной замене речи не идёт, традиционные пылесосы Dyson с производства не снимает, хотя утверждается, что по потребляемой мощности (до 525 Вт) V10 сопоставим с ним. Но, может, кому-то новейший вертикальный пылесос Dyson действительно позволит отказаться от громоздкой проводной модели? Это я и попытался выяснить.

Обзор Dyson Cyclone V10: возможности

У прибора есть три режима работы — с минимальной мощностью, средний и включенный по умолчанию MAX. Обещанный фирмой час автономной работы достигается только на минимуме и с неподвижными насадками, но на практике этот режим оказался полностью эффективным только при чистке ламинатного или плиточного пола насадкой для твердых покрытий с мягким валиком. Вернее, и в этом режиме можно собрать много пыли и мусора даже с ворсистого ковра — но, скорее всего, на это уйдет больше времени.

Чтобы время сэкономить, приходится выбирать между средним режимом и турборежимом MAX. В последнем заряд «улетает» буквально на глазах: при чистке на MAX ламината и плитки с помощью электрощётки с мягким валиком первый из трех элементов светового индикатора батареи погас через 2 минуты 40 секунд, а выключился пылесос через 9 минут 17 секунд. Учитывая, что компания заявляет о всего 6 минутах в максимальном режиме, результат отличный. За эти 9 минут я успел пропылесосить практически весь пол первого этажа небольшого коттеджа, около 55 кв. м: кухню, гостиную и прихожую. И на MAX я пылесос переключил чисто ради теста: уборка гладкого пола на среднем уровне мощности не менее эффективна, так что запросто можно было бы успеть почистить и обе спальни, а также детскую на втором этаже.

Ключевое отличие беспроводного пылесоса от проводного: на регулярную повседневную уборку уходит меньше времени. Просто снимаешь его с настенного крепления, куда при монтаже вкладывается провод зарядного устройства — и в бой. Не нужно тратить время на переключение шнура и передвигать корпус пылесоса с места на место. Поэтому не очень запущенный пол комнаты площадью 18-20 кв. м вполне реально почистить минут за пять.

А вот как я «генерально» убирал свой кабинет. Дано: комната площадью 16 кв. м., на полу — ламинат, книжный шкаф во всю стену со стеклянными дверцами, рабочие стол и кресло, пара стульев, кушетка, широкий подоконник с цветами. Пол я пылесосил насадкой с мягким валиком на максимальной мощности. Боялся, что батареи не хватит, торопился, поэтому управился за три с половиной минуты. Ещё семь с половиной минут чистил с универсальной насадкой подоконник (от цветов там всегда много мусора), горизонтальные выступы на дверцах шкафа, стол, батарею, деревянные части кушетки, перекладины двух стульев и кресла, плинтусы, монитор и клавиатуру ноутбука. При этом использовал минимальную и среднюю мощность.

На этот момент батарейный индикатор всё ещё показывал два деления из трех. Затем приступил к чистке мягкой мебели приводной мини-электрощеткой на средней мощности — на покрывало кушетки, стулья и кресло ушло еще четыре минуты и одна треть заряда. Вспомнил, что пропустил светильники, и ещё пару минут на средней мощности чистил металлические торшер и абажур подвеса. Итого: полностью пропылесосил комнату за 17 минут, на мощности не экономил, заряд до конца не исчерпал (хотя, скорее всего, его осталось не так много).

Вывод такой: если мы говорим только об уборке пола, то Dyson Cyclone V10 вполне способен заменить проводной пылесос обитателям жилья площадью около 70 — 100 квадратных метров. 100 — это если ковров мало, потому что стандартная электрощётка с жесткой щетиной потребляет на ковре больше электричества, чем мягкая на ламинате, а сама чистка идет медленнее. Со стандартной электрощёткой на средней мощности всасывания стоит рассчитывать минут на 20 работы от полностью заряженного аккумулятора, но для ковров производитель рекомендует минимальную мощность, тогда время работы увеличится до получаса.

Выходит, что на полную уборку — когда чистишь всю мебель, батареи, труднодоступные углы и т.п. — одного заряда батареи хватит только в небольших квартирах. Заряжается батарея три с лишним часа, поэтому, если у вас не 30-метровая студия, всё же придется либо распределить уборку на несколько дней, либо работать с большими перерывами. То есть тем, кто предпочитает напрячься и отдраить квартиру/дом за один заход, придётся с Dyson Cyclone V10 менять привычки и пылесосить несколько дней подряд понемногу.

Была бы батарея пылесоса сменной, поставляйся запасной аккумулятор (лучше — два) в комплекте — и можно было бы действительно смело отправить проводной пылесос на свалку, купив новый Dyson. А так для масштабной генеральной уборки классический пылесос пока незаменим. Понятно, что инженеры компании стремятся максимально упростить и облегчить конструкцию, а сменные батареи её усложнят и, возможно, утяжелят. Но с ними возможности владельцев пылесоса были бы гораздо шире.

И о качестве фильтрации воздуха — конструкция циклонного пылесоса полностью герметична, и, по информации Dyson, улавливает 99,97% частиц размером 0,3 микрона и крупнее. За три недели тестирования я использовал пылесос неоднократно, контейнер для пыли пришлось чистить четыре раза. Но выпускной фильтр — его рекомендуется промывать время от времени и, просушив, ставить на место — пока выглядит чистым. Чего не скажешь о мусорном контейнере, внутренние стенки которого через неделю использования накопили микроскопический слой действительно очень мелкой пыли.

Обзор Dyson Cyclone V10: удобство

C практическими возможностями новинки мы разобрались, теперь к субъективным ощущениям. Большой он? Точно не маленький: сунувшись пылесосить автомобиль, я быстро понял, что с имеющимися в наличии насадками удастся полноценно почистить только багажник, кресла и участки пола непосредственно под ковриками. Толком не удалось залезть ни под кресла, ни в щели сбоку от них, ни в область, где нижний край лобового стекла примыкает к пластику. И не потому, что насадки неудобные: просто корпус, в который они вставлены, мешается.

Поэтому хотелось бы увидеть в ассортименте Dyson отдельно продающийся гибкий шланг-переходник — с ним получилось бы заметно расширить «зону покрытия». На официальном российском сайте компании я такой нашёл только в составе стоящего 5990 р. набора насадок для беспроводных пылесосов.

Вместе с трубой и стандартной электрощеткой Dyson Cyclone V10 Absolute весит 2,68 кг, без штанги и насадок — 1,67 кг. Штанга весит примерно 250 граммов, насадка с вращающимся мягким валиком — 765 г, приводная мини-насадка — 300 г, остальные вспомогательные насадки — меньше 100 г.

При этом разработчики Dyson Cyclone V10 явно хорошо рассчитали баланс: когда чистишь пол приводной насадкой, основной вес распределяется на неё. Рука для поддержки корпуса прилагает минимальные усилия, скорее она может устать перемещать прибор по ковру когда, в режиме MAX, насадка начинает буквально «прилипать» к покрытию из-за мощного потока воздуха.

Но и пушинкой пылесос не является. При чистке вертикальных поверхностей и мебели, когда приходится держать корпус на весу, одновременно зажимая «курок», у людей с миниатюрными ладонями и пальцами, или с заболеваниями суставов может довольно быстро возникнуть усталость.

Приходится напрячься и очищая мусорный контейнер: нужно потянуть вниз довольно тугой рычаг, держа пылесос над мусорным ведром (лучше даже погрузив поглубже, чтобы пыль не разлеталась). Правда, после некоторой тренировки, когда подберешь нужное усилие, очистка происходит без проблем. Хлопоты могут доставить разве что волосы — они часто застревают и приходится доставать их вручную.

Но сам процесс уборки с Dyson Cyclone V10 не просто удобен — он доставляет удовольствие. Все насадки очень хорошо продуманы, электрощётки манёвренные, крепятся и заменяются быстро и, правильно подбирая их, пылесосишь быстро и эффективно. Набор насадок зависит от комплектации Dyson Cyclone V10. C самой доступной (Motorhead, 39 990 р., у неё еще емкость контейнера поменьше и она чуть легче — 2,5 кг) поставляются три: приводная для ковров, комбинированная для мебели и других поверхностей и щелевая. В комплектацию Animal (43 990 р.) дополнительно входят мини-электрощётка и щётка с мягкой щетиной (подойдет, например, для клавиатуры компьютера и других деликатных предметов), а в Absolute (44 990 р.) добавляется ещё одна насадка — электрифицированная с мягким валиком, идеально подходящая для твердых покрытий вроде плитки, линолеума, ламината или паркета.

Для хранения можно, конечно, выделить пылесосу место в шкафу, но практичнее прикрепить к стене где-нибудь недалеко от розетки входящий в комплект пластиковый кронштейн-держатель. В эту док-станцию вкладывается и жестко фиксируется штекер зарядного устройства, так что пылесос, когда цепляешь его за батарею на кронштейн, сразу начинает заряжаться. Удобно.

Обзор Dyson Cyclone V10: выводы

Есть хорошая американская поговорка: «you get what you pay for», "~ за что заплатишь — то и получишь". Она как никогда верна в отношении Dyson Cyclone V10. Ни за один другой вертикальный пылесос вам не придется заплатить столько денег — но и возможностями, подобными новинке британской компании, или сравнимой максимальной мощностью ни один из них не обладает. Особенно стоит обратить внимание на Dyson Cyclone V10 тем, у кого кто-то в доме страдает аллергией на пыль или есть домашние животные — беспроводные пылесосы ни одного другого производителя не фильтруют воздух так тщательно и не позволяют так быстро удалять с ковров и мебели шерсть.

При этом «самое-самое» — не значит «идеальное». Учитывая рекордную для потребительских пылесосов цену Cyclone V10, хотелось бы увидеть в нём возможность в пару движений менять опустевший аккумулятор на запасной — что окончательно сделало бы пылесос 100-процентной заменой проводному. Но при нынешней конструкции «фронт работ» вооружённого новинкой Dyson борца с пылью ограничен: от одного заряда либо пропылесосишь только полы, но во всей квартире, либо всё, что можно — но лишь в одном-двух помещениях. На полную генеральную уборку одного заряда батареи хватит разве что в малометражных квартирах, или придётся ограничиться минимальной мощностью, смирившись с меньшей эффективностью пылеудаления.

Ещё один повод придраться к отличному в остальном прибору — отсутствие в комплекте гибкого шланга, который облегчил бы чистку труднодоступных мест, особенно в автомобиле. Наконец (возможно, это дефект конкретного экземпляра) меня смутило крепление трубы к корпусу пылесоса — соединение даже при фиксации до щелчка остаётся довольно подвижным, труба немного качается в гнезде, отклоняясь где-то на миллиметр. Впрочем, замечаешь это, только когда специально обращаешь внимание, а не во время уборки.

Принимая решение о покупке Dyson Cyclone V10, важно учитывать сразу несколько факторов: площадь помещения, где предстоит убираться, преобладающий тип напольных покрытий, даже собственные привычки в плане регулярности уборки. Так, если предпочитаете убирать квартиру по частям в разные дни, новинка подойдёт для дома любой площади, а вот фанатов масштабных генеральных уборок прибор может устроить не во всем. Кроме того, в квартире, где везде ковры, батарея будет расходоваться быстрее, чем в помещениях с паркетом или ламинатом. А если вы от регулярного использования проводного пылесоса отказываться не собираетесь и рассматриваете пылесос беспроводной скорее как вспомогательный инструмент «быстрого реагирования» на рассыпавшийся по кухне кофе или сухую грязь с ботинок гостей в прихожей, вам может подойти и гораздо более дешевая, менее мощная, но при этом более легкая и компактная модель другого производителя.