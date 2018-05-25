Топ лучших скидок последней недели весны в Петрозаводске

Билеты на поезда со скидкой в 90%, распродажа горячительных напитков, огромных телевизоров и маленьких трусиков в лучших торговых предложениях ближайших дней.

Через неделю — лето, посмотрим где можно вскочить в уходящий вагон весенних скидок и распродаж.

Пятница, 25 мая — последний день, когда можно приобрести железнодорожные билеты со скидкой до 90% на плацкарт и до 70% на купе. Все подробности здесь. (И кстати, кто подумывает отдохнуть летом в Абхазии, с 24 мая на единый билет поезд-автобус обещаны скидки).

И только в 25 мая «Лента» пускается во все тяжкие: со скидкой в 35% продаются все овощные консервы, от 25 до 30% скидки обещают на мясо, того же размера скидки на все пиво, джин, ром, виски и текилу; и 30% на все кофе и конфеты.

Также пятницей завершится распродажа продуктов и товаров для кухни в магазине «FIX PRICE»

Предстоящие выходные станут последними в большой майской распродаже одежды « Gloria Jeans », а 29 мая закончатся 30% скидки на кожаные куртки в «Снежной королеве».

30 мая станет последним днем распродажи нижнего белья в «Модис»: например три пары трусиков сватают за 349 рублей.

Также до 30 мая можно приобрести обувь в «CHESTER» со скидкой в 30%, а «Kari» открыл свой тысячный магазин и по такому случаю предлагает обувь с такой же скидкой, но уже и так от сниженных цен. Предложение действительно до конца мая.

Также до 31 мая 70%-е межсезонные скидки предлагает «LOVE REPUBLIC», до этой же даты футболки марки «Твое» распродаются со скидкой в 40%, до конца мая в «Улыбке радуги» много всякого: 2 по цене одной краски марки «Palette», средства для волос марки «Syoss», 45% скидки на чистящие средства и 25% на все товары для бровей (здесь предложение ограничено 27 мая!).

До конца мая также можно приобрести мебель со скидкой до 70% от магазина «Мария». С 22 мая заявлены суперцены на большие телевизоры в магазине «Эльдорадо»

А тем, кого еще до наступления официального лета нестерпимо тянет к воде, прежде, чем расчехлять лодки, советуем приобрести спасательные жилеты со скидкой в 33% в ЦСК.

Всего 999 рублей: пусть наступающее лето обойдется без неприятных сюрпризов. (А для отдыха на суше, в «Ленте» есть кстати приличные дачные креслица со скидкой в 53%.)

Удачных покупок!