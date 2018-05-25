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Идеальное тело и ничего лишнего: 28-летняя дочь Успенской показала очень откровенные фото
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Идеальное тело и ничего лишнего: 28-летняя дочь Успенской показала очень откровенные фото 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Единственная дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина живет за границей и много путешествует. Недавно она побывала в Коста-Рике и приняла участие в горячей фотосессии.
Дочь Любови Успенской Татьяна не пошла по стопам знаменитой матери. Девушка пробует свои силы в изобразительном искусстве. Она пишет картины, создает уникальные авторские вещи и часто выкладывает в свой микроблог яркие кадры.
Последняя фотосессия Плаксиной в Коста-Рике получилась очень откровенной — Татьяна решила полностью раздеться перед объективом фотографа и позировать в воде.
Впрочем, через некоторое время красавица удалила снимок, хотя не тут-то было — в Интернете сохранилось все. Пользователи активно обсуждают это фото, отмечая, что Татьяна обладает прекрасной фигурой и очень похожа на маму.
Фото: Instagram
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