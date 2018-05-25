Какую трагедию в жизни перенесла знаменитая поэтесса Агния Барто

Наверное, в России не найти ни одного человека, которому в детстве не читали бы стихи Агнии Барто про мишку с оторванной лапой, про Таню и мячик, про бычка. Поэтесса очень любила детей. Для них она жила и творила. Однако с ее собственным ребенком случилась трагедия, которую Барто переживала до конца своих дней.

Два поэта

Агния Волова появилась на свет в 1906 году в Москве. Ее отец служил ветеринарным доктором, а мать была домохозяйкой. Кроме танцев, девочка увлекалась поэзией и вскоре сама начала писать стихи. Наверное, именно благодаря этому увлечению ее первым мужем и стал поэт, который и наградил супругу впоследствии ставшей знаменитой фамилией Барто.

В браке Агния родила мальчика, которого родители назвали Эдгаром. Однако совместную жизнь супругов ребенок не спас. Благодаря своему исключительному таланту, Агния Барто быстро стала популярной, а вот ее муж, как ни старался, оставался малоизвестным. Все называли его не иначе, как супруг Агнии Барто. В семье начались разногласия, и вскоре пара распалась.

Смерть сына

Но Агния не унывала. Она жила 6-летним сыном и своей работой. А в скором времени она повторно вышла замуж. На этот раз ее избранником оказался человек абсолютно из другого круга — ученый-теплоэнергетик Андрей Щегляев. На свет появилась дочь Татьяна.

Отношения между супругами были практически идеальными. На протяжении всей совместной жизни они даже ни разу не поссорились. Однако трагедия уже надвигалась. Это случилось в начале мая 1945 года, когда вся страна с нетерпением ожидала победу в Великой Отечественной войне. 5 числа сын Барто Эдгар уехал кататься на велосипеде. Домой он не вернулся. Его сбил грузовой автомобиль. Эдгару было всего 18 лет.

Спасение в работе

Агния Львовна находилась в трауре, когда все вокруг праздновали победу над фашисткой Германией. Из глубочайшей депрессии поэтессу вытянула работа. Кроме того Агния помогала потерявшимся во время войны членам семей снова воссоединиться. Для этого Барто даже стала ведущей радиопередачи «Найти человека». По самым скромным подсчетам благодаря поэтессе больше тысячи родственников снова обрели друг друга.

Однако страшная тоска по ушедшему сыну осталась с Агнией Львовной до конца ее дней. После трагедии с Эдгаром она стала постоянно тревожиться за всех своих близких, в особенности за дочь Татьяну. Барто всегда боялась, что с Таней что-то случиться. Даже когда девушка вышла замуж, мать попросила ее жить с ней под одной крышей.

Агния Барто умерла в 1981 году в символический день — 1 апреля. Причиной смерти 75-летней поэтессы послужил сердечный приступ. За день до кончины Агния Львовна, находившаяся в больнице, требовала перевести ее в другую палату, в которой она могла бы хоть немного поработать.