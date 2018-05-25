Мультфильм «Фиксики. Большой секрет» получил премию «Дай пять!»

Мультфильм «Фиксики. Большой секрет» стал победителем национальной телевизионной премии «Дай пять!» в номинации «Любимый мультфильм». Именно его выбрали дети до 16 лет с помощью онлайн-голосования на сайте премии и в ее официальной группе в ВК.

Продюсер премии Лина Арифулина отметила, что премия — это истинный голос юного поколения. Ведь дети не будут голосовать за то, что им не понравилось. Вместе с «Фиксиками» за статуэтку боролись мультфильмы «Барбоскины», «Злыдни», «Колобанга. Привет, Интернет!», «Маша и Медведь», «Сказ о Петре и Февронии», «Три богатыря и морской царь», «Три богатыря и принцесса Египта», «Три кота» и «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».

Премия «Дай пять!» была основана в прошлом году, ее вручают всего во второй раз. Но это единственная российская премия, где решение выносят дети. А уж дети-то знают, какой мультфильм самый лучший!

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