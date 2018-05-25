Оценка новорождённого по шкале АПГАР

Первые оценки малыша: шкала Апгар

С 1952 года шкала Апгар применяется как первичная оценка состояния новорожденного. По сей день она признана самым простым и достоверным методом комплексного измерения здоровья детей после рождения.

Вирджиния Апгар — так звали американского врача, профессора анестезиологии и просто гениальную в своем роде женщину, которая и предложила использовать метод быстрой оценки комплексного состояния новорожденного. Почему быстрой? Потому что кроха уже в первые минуты находится под квалифицированным взглядом врача-акушера. Специалист буквально за секунды осматривает и оценивает малыша после рождения. Несмотря на определенную долю субъективизма оценки по АПГАР, способ уже много десятков лет даёт возможность провести своевременные процедуры и порой спасти жизнь и здоровье ребёнка.

Шкала АПГАР и значения баллов

Шкала Апгар оценивает первичное состояние младенца на первой и пятой минутах жизни. Чем тяжелее состояние новорожденного, тем ниже оценка.

Все здоровые младенцы получают оценки 7-10 баллов, и это означает, что никаких отклонений не выявлено. 10 — это максимум, который получает совсем небольшой процент новорожденных.

Оценка 5-6 баллов подразумевает не слишком критичные отклонения (например, лёгкая степень кислородного голодания).

3-4 балла — серьёзные отклонения от нормального состояния.

0-2 –состояние, угрожающее жизни новорожденного.

Результаты записываются через дробь, например — 8/9, 7/8, и чаще всего вторичные показатели выше первичных, но могут оставаться и в неизмененном виде, например — 7/7. Это нормально. Но вот если оценка по Апгар через 5 минут не достигла 7 баллов, тест будут проводить повторно каждые следующие 5 минут, пока результат не достигнет 7 баллов и более. То есть, пока состояние малыша после рождения не перестанет находиться вне зоны риска. А для этого будут проводиться всевозможные медицинские и реанимационные процедуры.

Чаще всего тяжесть состояния новорожденного обусловлена кислородным голоданием до, во время или сразу после родов. Существуют и другие неблагоприятные факторы: инфекции и травмы, которые также могут вызывать подобные нарушения.

Шкала Апгара новорождённых: таблица

Современные врачи и сегодня применяют информативную систему быстрой оценки состояния новорождённого. Она предназначена для выяснения необходимости экстренной медицинской помощи крохе.

Буквенное значение, которое представляет собой шкала Апгара новорождённых в таблице, на самом деле, фамилия её автора в трансформированном виде:

A (appearance) — цвет кожи;

Р (puls) — пульс;

G (grimace) — гримасы;

A (activity) — активность движения, тонус мышц;

R (respiration) — дыхательные движения, рефлекторная возбудимость.

Путем подсчета пяти критериев первых минут жизнедеятельности крохи, врачи в родильном отделении оценивают это числами в баллах — от 0 до 2 включительно. В итоге получается общий результат оценки — в диапазоне от 0 до 10.

Признаки

0 баллов

1 балл

2 балла

Пульс

Отсутствует

Менее 100 уд. /мин Более 100 уд. /мин Дыхание

Отсутствует

Медленное, нерегулярное

Хорошее, крик

Мышечный тонус

Слабый

Сгибает ручки и ножки

Активно двигается

Рефлексы (реакция на катетер в носу)

Отсутствует

Гримасы

Чихает, кашляет, отталкивает

Цвет кожи

Синюшный, бледный

Нормальный, но синюшные ручки и ножки

Нормальный по всему телу

Интересно, что после рождения ребёнка не все молодые мамы вспоминают о том, как они хотели узнать у врачей значение шкалы Апгар, таблица которой была изучена ими словно экзаменационное задание. И это понятно, ведь эмоции захлестывают.

О чем говорит оценка АПГАР

Для удобства восприятия можно взять английскую транскрицию APGAR, где каждая буква соответствует определенному признаку. Каждому из них выставляется оценка:

2 — хорошо выраженный признак;

1 — средне выраженный признак;

0 — отсутствие признака.

Затем все результаты по 5-ти признакам складываются, и получается та самая оценка по шкале АПГАР:

A-ACTIVITY — мышечный тонус и активность. Здоровый младенец активно двигается, а его ручки и ножки пригнуты к телу.

P-pulse — пульс. Частота сердечных сокращений в норме составляет 130-140 ударов в минуту. Максимальная оценка выставляется при пульсе > 100 ударов в минуту, а отсутствие сердцебиения характеризуется как 0.

G-grimaceresponse — это наличие выраженных безусловных рефлексов. Роговичный, сосательный — их существует целый перечень, и они обязательно должны присутствовать у младенца.

A-appearance — внешний вид и цвет кожных покровов. Наличие так называемого цианоза (синюшности) и степень его выраженности даёт основание врачам снизить балл.

R-respiration — крик новорожденного, дыхание. Громкий и пронзительный крик — один из главных показателей того, что с малышом все в порядке.

Шкала АПГАР — оценка состояния здоровья именно новорожденного, и никаких прогнозов о дальнейшем здоровье ребёнка по ней делать нельзя. И даже низкий балл по шкале АПГАР не должен пугать: эта информация крайне важна для врачей, которые в большинстве случаев способны оказать необходимые процедуры для поддержания здоровья малыша.