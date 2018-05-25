Оценка новорождённого по шкале АПГАР 

Первые оценки малыша: шкала Апгар
С 1952 года шкала Апгар применяется как первичная оценка состояния новорожденного. По сей день она признана самым простым и достоверным методом комплексного измерения здоровья детей после рождения.
Вирджиния Апгар — так звали американского врача, профессора анестезиологии и просто гениальную в своем роде женщину, которая и предложила использовать метод быстрой оценки комплексного состояния новорожденного. Почему быстрой? Потому что кроха уже в первые минуты находится под квалифицированным взглядом врача-акушера. Специалист буквально за секунды осматривает и оценивает малыша после рождения. Несмотря на определенную долю субъективизма оценки по АПГАР, способ уже много десятков лет даёт возможность провести своевременные процедуры и порой спасти жизнь и здоровье ребёнка.
Шкала АПГАР и значения баллов
Шкала Апгар оценивает первичное состояние младенца на первой и пятой минутах жизни. Чем тяжелее состояние новорожденного, тем ниже оценка.
Все здоровые младенцы получают оценки 7-10 баллов, и это означает, что никаких отклонений не выявлено. 10 — это максимум, который получает совсем небольшой процент новорожденных.
Оценка 5-6 баллов подразумевает не слишком критичные отклонения (например, лёгкая степень кислородного голодания).
3-4 балла — серьёзные отклонения от нормального состояния.
0-2 –состояние, угрожающее жизни новорожденного.
Результаты записываются через дробь, например — 8/9, 7/8, и чаще всего вторичные показатели выше первичных, но могут оставаться и в неизмененном виде, например — 7/7. Это нормально. Но вот если оценка по Апгар через 5 минут не достигла 7 баллов, тест будут проводить повторно каждые следующие 5 минут, пока результат не достигнет 7 баллов и более. То есть, пока состояние малыша после рождения не перестанет находиться вне зоны риска. А для этого будут проводиться всевозможные медицинские и реанимационные процедуры.
Чаще всего тяжесть состояния новорожденного обусловлена кислородным голоданием до, во время или сразу после родов. Существуют и другие неблагоприятные факторы: инфекции и травмы, которые также могут вызывать подобные нарушения.
Шкала Апгара новорождённых: таблица
Современные врачи и сегодня применяют информативную систему быстрой оценки состояния новорождённого. Она предназначена для выяснения необходимости экстренной медицинской помощи крохе.
Буквенное значение, которое представляет собой шкала Апгара новорождённых в таблице, на самом деле, фамилия её автора в трансформированном виде:
A (appearance) — цвет кожи;
Р (puls) — пульс;
G (grimace) — гримасы;
A (activity) — активность движения, тонус мышц;
R (respiration) — дыхательные движения, рефлекторная возбудимость.
Путем подсчета пяти критериев первых минут жизнедеятельности крохи, врачи в родильном отделении оценивают это числами в баллах — от 0 до 2 включительно. В итоге получается общий результат оценки — в диапазоне от 0 до 10.
Признаки
0 баллов
1 балл
2 балла
Пульс
Отсутствует
Менее 100 уд. /мин Более 100 уд. /мин Дыхание
Отсутствует
Медленное, нерегулярное
Хорошее, крик
Мышечный тонус
Слабый
Сгибает ручки и ножки
Активно двигается
Рефлексы (реакция на катетер в носу)
Отсутствует
Гримасы
Чихает, кашляет, отталкивает
Цвет кожи
Синюшный, бледный
Нормальный, но синюшные ручки и ножки
Нормальный по всему телу
Интересно, что после рождения ребёнка не все молодые мамы вспоминают о том, как они хотели узнать у врачей значение шкалы Апгар, таблица которой была изучена ими словно экзаменационное задание. И это понятно, ведь эмоции захлестывают.
О чем говорит оценка АПГАР
Для удобства восприятия можно взять английскую транскрицию APGAR, где каждая буква соответствует определенному признаку. Каждому из них выставляется оценка:
2 — хорошо выраженный признак;
1 — средне выраженный признак;
0 — отсутствие признака.
Затем все результаты по 5-ти признакам складываются, и получается та самая оценка по шкале АПГАР:
A-ACTIVITY — мышечный тонус и активность. Здоровый младенец активно двигается, а его ручки и ножки пригнуты к телу.
P-pulse — пульс. Частота сердечных сокращений в норме составляет 130-140 ударов в минуту. Максимальная оценка выставляется при пульсе > 100 ударов в минуту, а отсутствие сердцебиения характеризуется как 0.
G-grimaceresponse — это наличие выраженных безусловных рефлексов. Роговичный, сосательный — их существует целый перечень, и они обязательно должны присутствовать у младенца.
A-appearance — внешний вид и цвет кожных покровов. Наличие так называемого цианоза (синюшности) и степень его выраженности даёт основание врачам снизить балл.
R-respiration — крик новорожденного, дыхание. Громкий и пронзительный крик — один из главных показателей того, что с малышом все в порядке.
Шкала АПГАР — оценка состояния здоровья именно новорожденного, и никаких прогнозов о дальнейшем здоровье ребёнка по ней делать нельзя. И даже низкий балл по шкале АПГАР не должен пугать: эта информация крайне важна для врачей, которые в большинстве случаев способны оказать необходимые процедуры для поддержания здоровья малыша.