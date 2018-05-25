Ещё
Двое детенышей бизонов родились в Приокско‑Террасном заповеднике в Серпуховском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Двое детенышей бизонов родились в Приокско‑Террасном заповеднике в Серпуховском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Приокско-Террасном заповеднике в Серпуховском районе Подмосковья на свет появились два детеныша бизонов, сейчас родители телят уже перестали скрывать их от глаз туристов и работников питомника, сообщается на сайте заповедника.
«В нашем зубровом питомнике новое пополнение! Две малышки родились в семье бизонов», — говорится в сообщении.
Двое маленьких рыжих телят родились 9 и 12 мая. Родители сразу спрятали двух самочек подальше от глаз туристов и работников питомника. Но через небольшой промежуток времени бизоны успокоились и перестали скрывать своих малышей.
«Тут, собственно, выяснилось, что оба теленка — девочки. Гордые мамы — Мастра и Мари, вместе с отцом семейства Маврилием, выждав положенное время и, убедившись, что малышкам ничего не угрожает, теперь спокойно могут прилечь в теньке рядом с кормушкой и поилкой, сонно присматривая за маленькими рыженькими детишками», — добавляется в сообщении.
У телят пока нет кличек, но назвать их могут посетители заповедника. В питомнике с 2004 года действует программа «Усынови зубра» (на бизонов она тоже распространяется). Если заплатить 50 тысяч рублей, — а это примерная сумма содержания одного животного в питомнике в год — то посетитель получит право дать теленку кличку и посещать его вне экскурсий.
РИАМО: последние новости
Мощи святого Луки из Донского монастыря доставили в храм Троицы в Останкине в Москве В Подмосковье увеличат объемы производства перца и баклажанов Ребят из 29 городов России приняли в пионеры на Красной площади в Москве
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться108
47-летняя Наргиз разделась для фото3
Интимный дневник пары за 30 дней1
Как уродует пластическая хирургия3
Уродства, которые делают нас привлекательнее1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение