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В Биробиджане спасли впавшую в кому 15-летнюю роженицу
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В Биробиджане спасли впавшую в кому 15-летнюю роженицу 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Как передает EAOMedia, девушку доставили в больницу Биробиджана из Хабаровска. Учитывая то, что роженица находилась в состоянии комы, медиками было принято решение делать кесарево сечение. К счастью, в итоге родился здоровый и нормальный ребенок, которого вместе с мамой направили обратно — в перинатальный центр Хабаровска.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как роды Рапунцель из «Дома-2» транслировали онлайн. Участница телепроекта 1 апреля стала мамой, а за процессом поклонники могли следить буквально по минутам.
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