В Биробиджане спасли впавшую в кому 15-летнюю роженицу

Как передает EAOMedia, девушку доставили в больницу Биробиджана из Хабаровска. Учитывая то, что роженица находилась в состоянии комы, медиками было принято решение делать кесарево сечение. К счастью, в итоге родился здоровый и нормальный ребенок, которого вместе с мамой направили обратно — в перинатальный центр Хабаровска.

Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как роды Рапунцель из «Дома-2» транслировали онлайн. Участница телепроекта 1 апреля стала мамой, а за процессом поклонники могли следить буквально по минутам.