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Сябитова обнажилась для «Инстаграма»
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Сябитова обнажилась для «Инстаграма» 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Звезда Первого канала, 56-летняя Роза Сябитова, уже давно не скрывает, что обязана своим цветущим видом не одной лишь природе. Сваха признавалась, что перенесла не одну пластическую операцию после сильного похудения.
Известно, что теледива увеличила грудь на несколько размеров. На днях она решила похвалиться результатом перед своими подписчиками в соцсети. На одном из последних фото, опубликованных на личной странице «Инстаграма», она предстала обнаженной в кабинете у молодого косметолога.
«После сьемочного процесса тело начинает сильно уставать от постоянного статичного состояния», — отметила ведущая. Звезда добавила, что процедура, к которой она прибегла, помогает при целлюлите и локальных жировых отложениях, а также уменьшает объемы и помогает моделировать рельеф тела.
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