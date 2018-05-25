Alexa записала частный разговор пары и отправила его другому человеку

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Amazon.com Inc. сообщила, что одна из ее умных колонок Echo ошибочно записала частный разговор и отправила запись человеку из списка контактов общавшихся людей. Случившееся вызывает вопросы насчет безопасности таких активируемых голосом устройств, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Jpurnal.

Первым об инциденте сообщил канал KIRO 7, в эфире которого было показано интервью с пользователем из Портленда, Орегон, под именем Даниэль. По словам Даниэль, один из сотрудников ее мужа получил запись, отправленную из ее дома. Супруги подтвердили, что запись является настоящей и что она была сделана одним из их устройств Echo.

Echo и другие устройства Amazon, управляемые ботом искусственного интеллекта Alexa, появились на рынке в 2014 году и с тех пор пользуются популярностью. За ними последовали аналогичные гаджеты других компаний, в том числе Google Home производства Alphabet Inc. и HomePod производства Apple Inc. Их создатели рассчитывали, что устройства помогут осуществлять широкий спектр личных поручений — от управления умными бытовыми устройствами до оплаты счетов за бензин прямо из машин потребителей. С прошлого года Echo также можно использовать для звонков и отправки сообщений.

Растущая популярность подобных устройств для использования дома и в машинах спровоцировала у некоторых потребителей и аналитиков очередную волну опасений насчет их безопасности. Они беспокоятся, что сочетание подключенных к интернету микрофонов и автоматизация системы с помощью технологии искусственного интеллекта может привести к сбоям или умышленному злоупотреблению.

Предполагается, что устройства остаются в спящем режиме, пока не услышат специальное слово, известное как команда к пробуждению. В случае с Amazon это по умолчанию слово «Alexa». Фактически это значит, что при включенном в сеть устройстве микрофон активируется автоматически.

Впрочем, нередки случаи, когда пользователи, находятся рядом с устройствами, в разговоре произносят похожие слова или фразы, которые Alexa и другие активируемые голосом помощники принимают за команду к пробуждению.

По словам Amazon, случившееся в Портленде связано сразу с серией таких ошибок. Компания сказала следующее: «Колонка Echo проснулась из-за слова, которое в разговоре супругов ей послышалось как 'Alexa'. Далее в фоновом разговоре якобы прозвучала просьба отправить сообщение, после чего Alexa громко спросила 'кому?'. В фоновом разговоре ей послышалось имя получателя из списка контактов супругов». После чего Alexa запросила подтверждение и восприняла в качестве такового продолжение разговора.