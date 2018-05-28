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«Умная» колонка Amazon записала разговор и отправила его случайному человеку
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«Умная» колонка Amazon записала разговор и отправила его случайному человеку 

Популярная механика 55 минут назад
Фото: Популярная механика
Жительница города Портленд, штат Орегон, США, сообщила в интервью местному ТВ-каналу Kiro 7 об инциденте с колонкой Amazon Echo. По словам женщины, устройство записало частную беседу между ней и мужем и отправила — без разрешения — другому человеку. Последним был сотрудник компании мужа, и он, как сообщила жительница Портленда, рассказал ей о случившемся и переслал запись разговора.
В Amazon случившееся подтвердили и принесли извинения. Позже специалисты компании объяснили инцидент тем, что во время разговора между людьми колонка случайно услышала слово, схожее по звучанию со словом «Alexa» и активировалась. После этого — также из фонового разговора — она услышала фразу, которую приняла за команду по отправке сообщения, а затем таким же образом распознала имя человека из списка контактов. Как говорят в Amazon, устройство переспросило — и проинтерпретировав звуки из разговора как положительный ответ, отправило запись другому пользователю. В компании отмечают, что такая последовательность неверных интерпретаций очень маловероятна, однако будут работать над тем, чтобы уменьшить возможность возникновения схожих инцидентов.
Amazon Echo представляет собой смарт-динамик с встроенным микрофоном, управляющийся голосом. Колонка реагирует на слово «Алекса» (его можно заменить словами «Amazon» и «Эхо») и активируется. По активации устройство сразу записывает разговор и отправляет его в «облако», где речь анализируется и распознаются озвученные команды.
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Женский форум  Ещё 19 источников 
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