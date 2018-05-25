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«Умная» колонка от Amazon записала частный разговор владелицы и переслала другому человек без разрешения
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«Умная» колонка от Amazon записала частный разговор владелицы и переслала другому человек без разрешения 

Inc. 48 минут назад
Фото: Inc.
Echo, «умная» колонка от Amazon, случайно записала частный разговор своей владелицы. После этого устройство отправило запись человеку, которого нашло в списке контактов.
Колонка принадлежит Дэниэль — женщине, живущей с мужем в Портленде. По словам Дэниэль, каждая комната в их доме оснащена «умными» устройствами от Amazon, которые контролируют свет, отопление, работу техники и систем безопасности.
Две недели назад Дэниэль неожиданно позвонил коллега ее мужа, живущий в Сиэтле. «Отключите колонку прямо сейчас, вас взломали», — сказал он. Женщина немедленно сделала это и продолжила разговор. Собеседник рассказал, что получил файл с записью разговора Дэниэль и ее мужа: они говорили о проблемах с паркетом. Тогда она поняла, что устройство действительно записало разговор и поделилось им со случайным человеком.
Дэниэль назвала случившееся грубым вторжением в частную жизнь. «Я никогда больше ее не включу, потому что не доверяю ей», — сказала она.
Когда женщина связалась с Amazon, проблемой занялся один из инженеров, участвующий в разработке голосового помощника Alexa. «Они изучили журнал действий колонки и подтвердили, что все было так, как мы рассказали. Инженер извинился примерно 15 раз за полчаса, он благодарил нас за то, что мы привлекли внимание к проблеме, и пообещал, что Amazon займется решением», — рассказала Дэниэль.
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В Amazon подтвердили, что знают о случившемся и ищут решение. Представители компании объяснили, что поведение колонки объясняется случайность: колонка «услышала» команду «записать» в разговоре Даниэль и ее мужа, задала вопрос «кому?» и приняла случайное слово за имя из списка контактов.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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