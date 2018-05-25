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«Умная» колонка от Amazon записала разговор пары и отправила его их другу
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«Умная» колонка от Amazon записала разговор пары и отправила его их другу 

Пятый канал 13 минут назад
Фото: Пятый канал
Как передает Associated Press, случай произошел в американском городе Портленде, штат Орегон. Впоследствии мужчина, которому пришла запись, известил о случившемся своих друзей. Известно, что на записи разговора супружеская пара обсуждала паркетное покрытие для пола.
Alexa появилась на прилавках магазинов техники в 2014 году, после чего другие компании — например, Apple и Xiaomi — начали производить подобные устройства.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, что в сеть утекло видео с новым iPhone SE в стеклянном корпусе. Автор ролика утверждает, что дизайн нового смартфона мало чем отличается от модели предыдущего поколения — разве что металл заменили на стекло.
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