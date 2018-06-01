Вопрос «Алисе»: зачем «Яндексу» нужна умная колонка

Ответ на вопрос, зачем интернет-компания стала делать гаджеты, лежит на поверхности и состоит из двух частей. Во-первых, умные колонки — это самый быстрорастущий сегмент потребительской электроники за последние годы. Ни AR, ни VR, ни даже носимые устройства не росли с такой скоростью. Сравнить его можно разве с динамикой рынка смартфонов, когда тот формировался.

По данным аналитической компании Canalys в 2017 году в мире было продано 33 млн умных колонок — почти в пять раз больше, чем годом ранее. В 2018 году ожидается объем продаж в 56,3 млн устройств. По оценке компании eMarketer в 2018 году 61,1 млн жителей США будут пользоваться умными колонками, то есть 18,7% населения страны. Это при том, что массовые продажи первого устройства этого типа — Amazon Echo — начались всего 3 года назад, 23 июня 2015 года. Всего за 3,5 года рынок с нуля вырастает до 100 млн устройств. И если первые два года основные продажи этих устройств происходили в США, то с середины 2017 года подключились рынки Китая и Южной Кореи, а в 2018 — Европа и Россия. Получается, что еще есть пространство для роста: по оценкам компании ResearchAndMarkets объем рынка умных колонок составит $2,68 млрд в 2018 году и вырастет до $11,79 млрд к 2023 году.

Умная колонка — это не просто устройство, а новый канал общения человека с интернет-сервисами. При этом используется голосовой интерфейс, широко проникший на рынок в 2010-ых годах вместе с распространением смартфоны. Умные колонки претендуют на то, чтобы повторить судьбу смартфонов, драматически изменивших расклад в ИТ-индустрии как среди производителей процессоров, так и конечных устройств: ПК, планшетов и телефонов.

Колонки также могут изменить расклад на рынке, но с той разницей, что их ключевое место — в доме. Таким образом, борьба за лидерство на рынке умных колонок — это борьба за самый простой, доступный, а значит основной канал доступа к пользователю. И бои проходят достаточно упорные: Google вышел на рынок США позже Amazon, но уже продает больше устройств: 3,2 млн в первом квартале 2018 против 2,5 млн Amazon Echo. eMarketer ожидает, что в 2018 году 29,4% пользователей умных колонок будут разговаривать именно с Google Assistant, и его доля будет продолжать расти.

В 2017 году активная конкуренция между производителями колонок развернулась в Китае: на рынок вышла компания Baidu с устройством Xiaoyu Zaijia (Little Fish), JD.com с устройством DingDong, Xiaomi с Mi AI Speaker. Летом вышла Alibaba со своей колонкой Tmall Genie и продала более 1 млн устройств в день распродаж. Наконец, весной 2018 года к ним присоединилась Tencent. Отныне все гиганты интернет-рынка Китая имеют собственные «умные» колонки.

«Умная колонка» (smart speaker) — это, скорее, собирательное название, чем точное определение функций гаджета. В колонке «Яндекса» есть HDMI-выход для трансляции видео, Amazon Echo Show — это устройство с экраном, на Google I/O в этом году анонсированы устройства «умные экраны» от Sony, LG и JBL со встроенным Google Assistant. Все эти устройства относятся к рынку smart speakers. Что же революционного их отличает от всех остальных устройств? Две простые вещи. С точки зрения технологии: специализированные устройства обработки звука (микрофонные матрицы и DSP), способные распознавать голос в зашумленной среде. С точки зрения интерфейса: удобный разговорный интерфейс, за которым, в свою очередь стоят сложные системы разговорного искусственного интеллекта. Причем даже в устройствах с экраном голос и речь — основной способ управления, который лишь дополняется возможность выбрать что-то привычным касанием экрана.

Таким образом, умные колонки во многом похожи на реализацию наяву мечтаний писателей-фантастов о виртуальном помощнике, которым можно управлять с помощью простого диалога. И не только управлять, а, как показывает современная практика, с его помощью покупать товары и услуги. По последним данным компании eMarketer 39,2% пользователей умных колонок использовали их для шоппинга и 28,2% фактически совершали через них покупку. Похожие цифры чуть ранее приводил Adobe, по данным которого 22% пользователей умных колонок используют их для онлайн покупок.

Когда происходила революция смартфонов, «Яндекс» не успел, а возможно технологически не мог создать свой iPhone для России или Android для всего мира. Потом российская интернет-компания долго пыталась получить если не контроль за пространством в смартфоне, то хотя бы паритет с Google и Apple , создавая свои приложения, браузеры, инвестируя и покупая бизнесы, и даже инициируя расследование в ФАС против монопольного положения Google. Совсем другое дело с умными колонками. Они слишком сильно завязаны на язык, на разговорный искусственный интеллект, системы синтеза и распознавания, и даже крупные корпорации не успевают создать качественные продукты подобного рода для всех рынков сразу. У «Яндекса», как и у ключевых китайских компаний, здесь есть шанс успеть на свои рынки первыми.

В свое время детский робот «Емеля» с технологией понимания естественного языка, созданный Just AI совместно с компанией Roobo, за прошедшие 11 месяцев продаж разошелся тиражом около 7 000 устройств по цене 9990 рублей. Но робот устройство нишевое, а «Яндекс. Станция» при той же стоимости нацелена на гораздо более широкую аудиторию и будет иметь мощную рекламную поддержку. Аналитики нашей компании прогнозируют, что «Яндекс» сможет продать более 100 000 устройств до конца года, если обеспечит достаточные объемы производства.

Но уже очень скоро компания встретится с конкуренцией. И самым серьезным конкурентом вновь станет Google. По нашим прогнозам, американская компания запустит русскоязычного ассистента уже в этом году, сейчас он проходит тестирование. Стратегия Google, нацеленная на работу с многочисленными китайскими вендорами по встраиванию своего голосового ассистента, приведет к появлению многих из них в России. Другой угрозой могут стать и некоторые российские компании, в частности Mail.ru Group . Это второй по размерам интернет-холдинг в России, имеющий практически весь набор контента и сервисов, достаточный для создания собственного ассистента.

С высокой вероятностью «Яндекс» также будет договариваться о встраивании «Алисы» в сторонние устройства, как это уже происходит с автомобильными мультимедийными системами. Кроме того, мы ожидаем «dot» — более дешевую и упрощенную версию «Станции».

Умные колонки и ассистенты — это только часть большого рынка разговорного искусственного интеллекта. Их успех и популярность в конечном счете зависит от экосистемы сервисов, услуг и контента, создать которые могут только внешние разработчики и компании. Поэтому и Google в рамках Google Actions, и Amazon, и «Яндекс» с «Яндекс. Диалогами» разрабатывают партнерские программы, по которым сторонние компании могут создавать дополнительные функции для голосовых ассистентов интернет-корпораций.

Если смотреть на картинку в целом, то экосистема рынка разговорного искусственного интеллекта включает в себя каналы (ассистенты, устройства, вебчаты, мессенджеры и даже привычный телефонный канал), через которые люди получают доступ к сервисам, обернутым в разговорный интерфейс: таким как заказ пиццы, покупки в электронном магазине или даже клиентское обслуживание банка. Их, создают специализированные компании на базе технологических диалоговых платформ или визуальных конструкторов. Эти сервисы интегрированы с одной стороны с информационными системы бизнесов, а с другой — с каналами. По сути они осуществляют перевод желаний пользователей, высказанных на естественном языке в структурированных запросы для машины.

По оценкам нашей компании рынок разговорного искусственного интеллекта в России ждет бурный рост с $9 млн в 2018 году до $550 млн к 2023-м. Таким образом, выпустив свою «Яндекс. Станцию», российская интернет-компания сделала своевременный стратегический шаг в сторону лидерства в рамках совершенно нового канала коммуникаций с пользователями. Но ей предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией в этой области в ближайшем будущем — такой же, как происходит сейчас в США и Китае.

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