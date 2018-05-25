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МИ-6 пытается привлечь новых сотрудников с помощью рекламы
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МИ-6 пытается привлечь новых сотрудников с помощью рекламы 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: Вести.Ru
Британская внешняя разведка МИ-6 выпустила рекламный ролик с целью привлечь новых сотрудников.
35-секундный клип показали по телеканалу Channel 4. По сюжету мальчик с мамой приходят в океанариум и наблюдают за плавающей акулой. Ребенок явно ее боится и начинается пятиться назад. Мама берет его на руки, и они вдвоем без боязни продолжают наблюдать за грозными обитателями океанариума.
"Мы офицеры разведки, но мы не делаем того, о чем вы думаете", — говорит голос за кадром. Офицер МИ-6 не должен быть похож на Джеймса Бонда, в его задачи входит «сбор безмолвных сигналов, которые имеют значение». «По секрету, мы просто такие же, как и вы», — добавляет рассказчик.
Как сообщает ТАСС, глава МИ-6 Алекс Янгер в ходе презентации видеоролика сказал, что видит в нем «возможность развеять мифы», которые зачастую отпугивают потенциальных кандидатов.
"Не существует эталонного офицера МИ-6. Если у вас способности, тогда обращайтесь, чтобы присоединиться к нам", — сказал Янгер.
По данным Guardian, внешняя разведка собирается до 2021 года принять на работу дополнительно 800 человек. Сейчас в спецслужбе работают около 2,5 тысячи человек. Только 38% от рядовых сотрудников — женщины, а на руководящих должностях женщин лишь четверть. Чуть менее 7% персонала являются представителями этнических и расовых меньшинств, при этом никто из этой группы не представлен на высших постах. Сейчас спецслужба пересматривает критерии отбора кандидатов.
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