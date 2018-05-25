На заметку начинающим: 18 швейных терминов, которые необходимо знать

Обратный стежок

С помощью функции обратного хода выполняют закрепки в начале и в конце строчки.

Чтобы предотвратить распускание шва, выполните 3-4 стежка назад и вперёд точно в шов.

Если в вашей швейной машинке не предусмотрена реверсивная функция, обратный стежок можно выполнить следующим образом: разверните ткань на 180° и проложите 3-4 стежка точно в шов.

Сметать

Прежде чем стачивать, детали изделия необходимо сметать, это предотвратит их смещение относительно друг друга во время шитья на машинке.

Смётывать детали можно не только вручную, но и на швейной машине, задав максимальную длину стежка.

Надсечки

Помогают сделать изогнутые срезы более пластичными и удобными в обработке. Надсечки делают через небольшие расстояния друг от друга, не доходя до шва 2-3 мм.

Дополнительный «удерживающий» шов Его обычно применяют при обработке открытых срезов обтачкой: припуски шва, например, по горловине или верхнему краю брюк или юбки, настрачивают на обтачку.

Обработка открытых срезов (припусков) изделия

Чтобы сшитая вещь приобрела законченный вид и долго радовала вас, все открытые срезы необходимо обработать любым доступным способом.

Присборить ткань

Такой способ обработки применяется в качестве декора и для придания особого эффекта изделию. Благодаря присбариванию можно уменьшить размер (длину) одной детали относительно другой, например, когда вы шьёте многоярусную юбку.

Ступенчатые припуски шва Такие припуски очень актуальны для жакетов, пальто, многослойных изделий. За счёт уменьшения ширины одного из припусков, уменьшается общая толщина шва.

Фигурные надрезы

Обычно используют для вогнутых и закруглённых швов: по всему припуску вырезать маленькие треугольники на одинаковом расстоянии друг от друга, не доходя до шва примерно 2 мм.

Необработанный край

Либо это срез ткани, как на фото, либо необработанные припуски изделия.

Лицевая и изнаночная сторона ткани

При раскрое ткань складывают лицевой стороной внутрь. Контуры деталей выкройки переносят на изнаночную сторону. Смётывают выкроенные детали, сложенные лицевыми сторонами друг к другу.

Стабилизирующий шов Чтобы во время шитья предотвратить растягивание и искажение изогнутых и косых срезов, необходимо проложить вдоль края среза стабилизирующую строчку. Длина стежка при этом должна быть чуть короче стандартного.

Припуски на швы Припуск на шов — это расстояние между строчкой и срезом ткани. Стандартный припуск — 1,5 см.

Длина стежка

Расстояние, на которое зубчатая рейка передвигает ткань, когда швейная машина делает стежок. В зависимости от проекта и ткани выбирайте оптимальную длину стежка.

Отстрочка

Выполняется с лицевой стороны изделия. Используется для уплощения швов, а также в качестве декора. Отделочная строчка может выполняться, как на швейной машине, так и вручную.

По косой, кромка, поперечная и долевая

По косой — срез выполненный под углом 45°. Кромка — готовый обработанный край с двух сторон ткани, не осыпающийся. Выполняется на ткацком станке промышленным способом. Долевая нить проходит параллельно кромке ткани. Поперечная — перпендикулярно кромке ткани.

Фото: blog.colettehq.com