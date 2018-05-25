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Для собора святой Екатерины разработали новые эскизы: разглядываем 3 варианта
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Для собора святой Екатерины разработали новые эскизы: разглядываем 3 варианта 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Стали известны последние варианты облика собора святой Екатерины, который должны построить на берегу Городского пруда. Изначально его хотели построить прямо на пруду, но в конце концов инициаторы проекта — главы УГМК и РМК — от этих планов отказались.
Для дизайнерских бюро, которые должны разработать на конкурс проекты благоустройства, подготовили эскизы, на которые они должны будут опираться, «вписывая» храм в обновленную среду.
Два эскиза стилистически очень похожи на изначальный проект Михаила Голобородского. Третий серьезно отличается — он выполнен не в старорусской стилистике, а в византийской, его облик намного более строг, он отличается сдержанностью цветов и форм. Сейчас его оценивают как наиболее вероятный вариант.
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