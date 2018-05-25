Для собора святой Екатерины разработали новые эскизы: разглядываем 3 варианта

Стали известны последние варианты облика собора святой Екатерины, который должны построить на берегу Городского пруда. Изначально его хотели построить прямо на пруду, но в конце концов инициаторы проекта — главы УГМК и РМК — от этих планов отказались.

Для дизайнерских бюро, которые должны разработать на конкурс проекты благоустройства, подготовили эскизы, на которые они должны будут опираться, «вписывая» храм в обновленную среду.