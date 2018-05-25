Личные границы: как их устанавливать и охранять

О том, как устанавливать и защищать личные границы без вреда для отношений, рассказывает Анна Всехсвятская, создатель академии «Время в порядке» и эксперт по женскому тайм-менеджменту.

Важно четко установить личные границы и усердно охранять их от «набегов». Когда их никто не нарушает, не вынуждает вас поступаться своими принципами, вы чувствуете себя комфортно. Если же кто-то вломился на вашу территорию со своим уставом, вы сразу почувствуете дисбаланс. Вспомните себя, уставшую после работы, когда вы решили полежать в ванной с книжкой и бокалом просекко… И тут кто-нибудь начинает выносить вам мозг фразами из серии «Ты меня не любишь, тебе до меня дела нет!»

Пока вы сами четко не осознаете, где проходят ваши личные границы, натиску быть. Эти невидимые линии как бы очерчивают внутреннее пространство вашего «я». Личные границы охраняют свободу, право выбора, принципы и правила нашего внутреннего мира от посягательств извне. Эти границы не передаются по наследству, они формируются нами самостоятельно. Сумма всех личных границ и определяет нашу индивидуальность.

Существует несколько планов личных границ:

#1: тактильные и физические (границы нашего тела и дома);

#2: эмоциональные (переживания от печали до радости, наши личные, или эмоции наших собеседников);

#3: информационные (новости, события, в том числе из нашего прошлого) — определяют, насколько мы можем раскрыться сами или впустить в себя жизнь другого человека, выслушав его бэкграунд.

По этим трем видам границ мы должны установить определенную дистанцию для каждого из типов людей, с которыми мы ежедневно контактируем: самые близкие, довольно близкие, знакомые, малознакомые и совсем незнакомые люди. Чтобы каждый раз не гадать, как вам с ним — просто за руку здороваться или обниматься-целоваться, рассказать о том, что вы третий раз замужем или умолчать об этом, броситься в слезах на грудь или ограничиться разговором за столиком в кафе. Установите эту планку и определите, где проходит допустимая граница ваших отношений.

Естественно, что личные границы у всех разные. Кому-то комфортно с близкой подругой расцеловываться при встрече, а кому-то — здороваться за руку. Кому-то удобно приглашать людей к себе домой, делиться интимными подробностями своей жизни, а кому-то комфортнее держать свой дом как некую крепость и встречаться с друзьями на нейтральной территории.

Чтобы выстроить эти границы без возможных негативных последствий, вы должны оцифровать каждый из параметров для каждого типа людей (самых близких, близких, знакомых, малознакомых).

1. Приоритет интересов

Если вами и вашим временем пытается манипулировать брат сестры жены Валерки, очевиден приоритет лично ваших интересов, которые могут сдвигаться только в случае, если речь идет о самом близком человеке.

2. Ответственность

Если на вас пытается повесить ответственность человек-седьмая вода на киселе, естественно, никакой ответственности брать на себя не стоит. Но если этот человек, например, ваша мама, то можно взять на себя как минимум часть обязательств.

3. Нагрузка

Определите четко, сколько нагрузки вы готовы разделить с другими, и сколько вы готовы взять на себя забот, расходов, переживаний и прочего.

4. Степень доверия

Задумайтесь, насколько вы готовы довериться друзьям или знакомым, сможете ли разделить с ними груз личной или тайной истории.

5. Обесценивание действий

Усилия, которые вы прилагаете, должны быть адекватно оценены, и если человек производит обесценивание вашей помощи и участия, это тоже нужно соизмерять.

6. Неоправданные ожидания

Родители вас критикуют, хотя вы делаете все возможное? Оказали помощь подруге, а она оказалась неблагодарной? Почему жизнь так несправедлива? Определите степень ожиданий в отношении других людей и в вашу сторону тоже.

7. Возможность побеспокоить или отвлечь без предупреждения (по телефону или лично)

Если близкой подруге допустимо без предупреждения позвонить в дверь и сказать: «Маш, пойдем гулять», то для дальних знакомых это выглядит довольно странно. Говорим им: «Простите, в следующий раз предупреждайте меня хотя бы за час до прихода».

8. Эмоциональная, душевная и тактильная близость

Это похожее чувство юмора или отношение к жизни плюс то, насколько вы позволяете человеку приблизиться или прикоснуться к вам. Дальний знакомый при встрече может просто помахать вам рукой, а вот маме или подруге позволяется вас обнять.

Как устанавливать и охранять свои границы?

Правило №1: Граница находится всегда строго в одном и том же месте и никуда не сдвигается.

Нет такого, что сегодня с дальним знакомым вы за руку здороваетесь, а завтра уже прыгаете ему на шею и целуетесь, сегодня вы дежурно с ним говорите, а завтра рассказываете все о своей жизни. Исключение — когда человек в результате каких-то событий переходит из ранга дальних знакомых в группу «друзья». Например, вы съездили в совместное путешествие, познакомились ближе и оба сдвинули границу, почувствовали, что это «ваш» человек.

Правило №2: Твердо дать понять человеку, где именно проходят ваши границы

Скажите, например, «прости, мне неудобно с тобой говорить, я сейчас занята» или «я бы не хотела это обсуждать». Отстаивание границ не должно быть агрессивным: говорите максимально вежливо и спокойно. Если человек с третьего и даже десятого раза не понимает, о чем вы тут вообще говорите, нужно его отдалять от себя, чтобы он не выводил вас из состояния баланса. Вспомните истории с контрабандистами или нелегалами, которые лезут в чужую страну без визы или по чужому паспорту — они игнорируют правила въезда, и это правонарушение карается по закону. Говорите таким навязчивым преступникам свое твердое «Стоп!» и отправляйте их в ссылку, далеко и надолго.

Самое сложное — это выдержать натиск близких. Мама или свекровь, которая вмешивается в вашу семейную жизнь, –классика жанра. Каждый раз, когда это происходит, нужно реагировать, показывая человеку, что по отношению к вам так поступать нельзя. Просто примите к сведению тот факт, что желающих взломать ваше личное пространство будет много. Ваша задача: устоять, невзирая на важность их личности, но при этом помнить о возможном компромиссе, если речь идет об исключительных ситуациях в жизни близких и дорогих вам людей. Помните, что идеально выстроенные границы — это всегда разумный баланс между вами и социумом.