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Поклонники перепутали Шнура с питерским бомжом
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Поклонники перепутали Шнура с питерским бомжом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Лидер группы «Ленинград» разместил в соцсетях фото в берете и плаще, после чего подписчики заявили Сергею Шнурову, что он похож на «обычного питерского бомжа».
Подписчики эмоционально отреагировали на очередной модный образ Шнура: на фотографии он стоит у одного из многочисленных петербургских мостов, на нем плащ песочного цвета, кроссовки, берет. Музыкант стоит в расслабленной позе и курит.
Не всем поклонникам такой образ пришелся по душе:
«Ну что как бомж?», — спросила kaza_rinka.
«Ну вообще так питерские бомжи одеваются, а дядя Сережа все равно статный», — считает mat_yuri.
«Блин, какой невероятный у тебя прикид! Человек из прошлого, супер!», — написал bagach1950.
Другим Шнур напомнил героя культового сериала:
«Так не долго, и Антибиотика может сыграть. Бандитский Ленинград 2018», — посмеялся evgenii_galimullin.
Ранее певца сравнили с героями голливудских боевиков, когда он опубликовал фото в ярко-желтом плаще.
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