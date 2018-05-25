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Добрый скиталец Тиграша ждёт хозяина
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Добрый скиталец Тиграша ждёт хозяина 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Тиграша попал к Любови совсем недавно. Обаятельный кобель кавказской внешности, дворянских кровей долгое время скитался по улицам города до потери сил от голода, сырости и холода.
По словам куратора собаки Любови, Тиграша, которому сейчас около 10 месяцев, менял хозяев, а точнее его меняли, невесть сколько раз. «Передавали его из рук в руки, приговаривая, что нет времени. Хотя для меня так вообще это не совсем понятно, ведь, когда брали, знали, что нужно будет время уделять — выгуливать, воспитывать. В итоге он у всех сбегал и бродяжничал. В один из дней его нашли на улице около 25 школы, думали, что он умирает: лежал совершенно без сил. Пока его приводили в чувства ветеринары, я искала старых хозяев, и вдруг оказалось, что кроме меня на него нет времени и сил ни у кого», — рассказывает Любовь, которая дала Тиграше временное пристанище.
Сейчас Тиграша чипирован, на поводке ходит, туалет — на улицу, игривый, ласковый и очень любит детей. Не очень крупный, чуть выше колена. Молодая кавказская овчарка ориентирована на человека и готова обучаться.
Кому шикарного добрячка? Звони по телефону 8 (911) 877-40-69.
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