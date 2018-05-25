Зачем знать микроклимат своего участка? Секреты урожая от читателей «АиФ в

Работы на дачных участках идут уже очень активно. И у каждого дачника есть свои секреты, помогающие выращивать лучший урожай. Сегодня « АиФ в ВС» делится такими секретами.

Поговорите с соседями

На глинистых почвах можно посадить всё что угодно, потому что они более плодородные, чем песчаные.

«Добавьте немного торфа, перегноя и опилок для рыхлости — и будет идеально, — уверяет агроном и руководитель секции ягодных культур в клубе садоводов им. Томсона Лидия Самочко. — Когда собираетесь засаживать участок, изучите прежде его микроклимат, выявите более холодные и тёплые места. Поговорите с соседями, посмотрите, что у них растёт: например, если отлично плодоносит войлочная вишня, значит — можно смело садить такой же куст на своём участке, а ещё яблони и абрикосы, которые не приживутся в холодных местах. Там можно посадить жимолость, иргу или смородину, они 100-процентно приспособятся. А вот крыжовник, посаженный в холодном углу, обязательно на зиму нужно будет пригнуть. Также нужно учитывать и габариты будущего взрослого растения: между крупными деревьями должно быть расстояние не меньше 3 метров».

Лучше меньше, но своё

Специалисты рекомендуют покупать местные саженцы.

Сейчас выбор, с одной стороны, очень богат, а с другой — чересчур беден. К сожалению, часто под видом местных саженцев продают растения, привезённые из других регионов России и ближнего зарубежья.

Поэтому не покупайте растения вдоль дорог и с особой осторожностью приобретайте на рынке. Здесь лучше довериться специализированным питомникам.

Местные саженцы гораздо меньше привозных, толщина стебля примерно равна толщине обычного карандаша. Всегда приобретайте саженцы с землёй на корнях или даже в закрытом грунте (посаженные в горшочек). Отсутствие земли на корнях — это отличительный признак привозных кустарников. Пока их откуда-то везли, земля осыпалась.

«Полынь-королева»

«У меня на даче полынь — «королева» сорняков. Я её не выпалываю. Когда подрастёт — бросаю в теплицу, где посажены огурцы, и на капусту. Никакой химии от вредителей не использую, только полынь.

Для рассады перца и томатов замачиваю семена этих овощей с алое на 2-3 часа. Через 6-7 дней появляются всходы. Примерно через месяц пикирую и сразу ставлю рядом вазу с сухой горькой полынью серебристого цвета — заготавливаю её осенью. Иногда потру сухие веточки. Поверьте, никакой тли или паутинного жучка не будет».

Советы на удачу от Евдокии Зеленковой

Герань, высаженная на лето у смородины, жимолости, малины, отпугивает тлю.

Таблички с названиями сортов нужно делать только простым графитовым карандашом, он не выгорает.

Если вы посадите цветную капусту возле крыжовника, получите отменный урожай с высоким товарным видом.

Зимнюю редьку садите в начале июля, когда зацветёт картошка. Если посадите раньше, она потрескается и не будет храниться.