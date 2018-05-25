Не сдались! Пять девушек, о которых узнали после трагедий

Эти девушки пережили страшные катастрофы, но не сдались и начали жизнь с чистого лица. Бери пример настоящей стойкости!

Ребека Марин

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Ребека Марин родилась без правого предплечья. Но это не мешало ей мечтать о карьере модели и бегать по кастингам. Девушке отказывали, но она не сдалась — установила себе новый, современный миоэлектрический протез и стала фотографироваться так, чтобы его было видно. В Сети ее называют «киберняшкой». «Нужно привлекать к показам как можно больше моделей с ограниченными физическими возможностями, ведь в Америке, согласно статистике, каждый пятый человек имеет инвалидность. Лучше ценить уникальность, а не следовать моде, основанной на том, что СМИ считают красивым», — говорит Ребека. Марин, кстати, занимается благотворительностью: она представитель некоммерческий организаций Lucky Fin Project и Touch Bionics, которые помогают инвалидам.

Турия Питт (30)

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В 2011 году модель и просто красавица Турия решила принять участие в знаменитом забеге Racing The Planet на 100 километров. В тот день случился страшный степной пожар. В результате 64% поверхности ее тела было в ожогах. «Травмы слишком серьезны, если она выживет — это будет чудо», — говорили врачи. Два года Турия лечилась и перенесла более ста трансплантаций кожи — и рядом с ней все это время был ее возлюбленный Майкл Хоскин. Они встречались еще со школы, а после катастрофы он заявил, что любит Турию и будет с ней, сколько бы ожогов у нее ни было. После всех операций Питт и Хоскин поженились, а в конце прошлого года стали родителями. Сейчас Турия — успешный мотивационный оратор.

Виктория Модеста (30)

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При рождении в результате врачебной ошибки Виктория получила сильный вывих бедра левой ноги. Девочка переехала в Лондон, перенесла 15 операций и постоянно пила обезболивающие, но ничего не помогало. В итоге в 2007 году Виктории ампутировали ногу до колена, а после она решила, что будет певицей. «Тогда я чувствовала, что начинаю новую жизнь. Я модернизировала свои возможности, свой комфорт и свое тело. В каком-то смысле я стала сверхчеловеком», — вспоминала она в интервью The Guardian . Она познакомилась с художником Джеймсом Страудом и стала его музой, втянулась в лондонский андеграунд, нашла свой звук и выпустила дебютный клип Prototype, в котором лихо танцевала с остроконечным протезом. Викторию называют первой бионической женщиной в мире музыки. «Пережитый опыт научил меня одному. Я поняла, что наше тело — это всего лишь оболочка, которая не приравнивается к нашей сути».

https://www.youtube.com/watch?v=jA8inmHhx8c

Решам Хан (21)

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В прошлом году Решам отмечала день рождения в Лондоне. Она поехала в ресторан вместе со своим братом на машине. На светофоре к автомобилю подбежал мужчина и выплеснул в открытое окно серную кислоту. Она попала на лицо Решам и чуть не лишила девушку зрения. Врачи говорили — шрамы свести будет практически невозможно. Но Хан не сдалась: ей помогли родственники, друзья и обычные люди, которые узнали о трагедии. Спустя два месяца и несколько операций Хан показала свое новое лицо — и кое-кто даже отметил, что она выглядит лучше, чем раньше.

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«Она появилась из ниоткуда. Я просто качалась на волнах, лежа на доске и болтая левой рукой в прохладной воде. Я ощутила, как на меня обрушилось что-то очень тяжелое, и затем — несколько резких рывков. А потом — я в ужасе увидела, как вода вокруг меня окрашивается в ярко-красный цвет. Тем не менее, каким-то чудом мне удалось сохранить спокойствие. Левой руки не было по самое плечо. Вместе с рукой акула отхватила большой кусок моей серфинговой доски…» — рассказывала Бетани Гамильтон о нападении акулы, когда ей было всего 13 лет. От протеза Бет отказалась — он был неподвижный и неудобный, а она планировала вновь встать на серф. И встала. Сейчас Гамильтон — профессиональная серфингистка, автор книги «Серфер души: правдивая история веры, семьи и борьбы за возвращение на доску» (по ней сняли экранизацию с Анной-Софией Робб в главной роли), жена и мама — в 2013-м она вышла замуж за Адама Диркса (проповедника в семинарии для молодежи) и родила двоих сыновей.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/devushki-kotorye-ne-sdalis-posle-katastrof/