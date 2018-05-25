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Три ярославские красотки обнажились ради обложки MAXIM: смотрим горячие фото
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Три ярославские красотки обнажились ради обложки MAXIM: смотрим горячие фото 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Есть в Ярославской области роскошные красотки! И три из них оказались в списке 100 самых горячих девушек по мнению журнала MAXIM. Девушки бьются за право попасть на обложку журнала в конкурсе «Мисс MAXIM — 2018», используя весь арсенал, что им подарила природа.
Голосование продлится на сайте журнала до 19 июля. Пока наши девушки занимают 43, 44 и 78 место. Давайте знакомиться с красотками!
Екатерина Игрушкина
Участвует в конкурсе уже не в первый раз. Ей 23 года. Родом Екатерина из Рыбинска.
Екатерина участвует в конкурсе уже не впервые
О себе:
— На данный момент занимаюсь саморазвитием, оставив наемную работу в стороне. В этой жизни по пути к своим целям приходится надеяться только на себя и рассчитывать только на свои силы. Готовлюсь к открытию своего бизнеса.
У неё самый высокий рейтинг из ярославских девушек
Анастасия Юрчикова
Анастасии 27, и она из Ярославля. Девушка замужем за ведущим мероприятий и воспитывает дочь.
Анастасию в конкурсе поддерживает муж  Перед этой фотосессией она много занималась в спортзале
Лия Максимова
Лия жгучая блондинка. Она живёт в Ярославле, и ей 28 лет. В подобных конкурсах красоты она участвует уже несколько лет.
Лия не впервые пытается попасть на обложку журнала
О себе:
— Я — КМС по художественной гимнастике, профессионально занималась танцами и акробатикой. Люблю фотографироваться, петь, шить, рисовать. Мои хобби являются работой, я получаю от этого кайф, совмещаю приятное с полезным!
Все девушки, кто попал в топ-10, получат в подарок фотосессию от журнала.
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