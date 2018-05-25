Три ярославские красотки обнажились ради обложки MAXIM: смотрим горячие фото

Есть в Ярославской области роскошные красотки! И три из них оказались в списке 100 самых горячих девушек по мнению журнала MAXIM. Девушки бьются за право попасть на обложку журнала в конкурсе «Мисс MAXIM — 2018», используя весь арсенал, что им подарила природа.

Голосование продлится на сайте журнала до 19 июля. Пока наши девушки занимают 43, 44 и 78 место. Давайте знакомиться с красотками!

Екатерина Игрушкина

Участвует в конкурсе уже не в первый раз. Ей 23 года. Родом Екатерина из Рыбинска.

Екатерина участвует в конкурсе уже не впервые

О себе:

— На данный момент занимаюсь саморазвитием, оставив наемную работу в стороне. В этой жизни по пути к своим целям приходится надеяться только на себя и рассчитывать только на свои силы. Готовлюсь к открытию своего бизнеса.

У неё самый высокий рейтинг из ярославских девушек

Анастасия Юрчикова

Анастасии 27, и она из Ярославля. Девушка замужем за ведущим мероприятий и воспитывает дочь.

Анастасию в конкурсе поддерживает муж Перед этой фотосессией она много занималась в спортзале

Лия Максимова

Лия жгучая блондинка. Она живёт в Ярославле, и ей 28 лет. В подобных конкурсах красоты она участвует уже несколько лет.

Лия не впервые пытается попасть на обложку журнала

О себе:

— Я — КМС по художественной гимнастике, профессионально занималась танцами и акробатикой. Люблю фотографироваться, петь, шить, рисовать. Мои хобби являются работой, я получаю от этого кайф, совмещаю приятное с полезным!

Все девушки, кто попал в топ-10, получат в подарок фотосессию от журнала.