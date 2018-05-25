Из толстушки в секс-бомбу: как звезды похудели к лету

Звезда «Физрука» теперь демонстрирует нижнее белье, а Анна Нетребко сменила стиль на спортивный.

Если вы до сих пор не записались в спортзал, а прямо сейчас поглащаете сахарный пончик, то фоточки ниже заставят вас, как минимум, не полениться сделать с десяток приседаний.

Российские знаменитости, которые долго не могли скинуть вес, на днях похвастались бомбическими формами. Так, звезда «Физрука» толстушка Полина Гренц сбросила более 10 килограмм за последний год и теперь искушает подписчиков горячими снимками в кружевном белье.

«Ну что, мальчики и девочки, готовы к лету?», — подписала фотографию Полина.

Заметно похорошела и преобразилась и оперная певица Анна Нетребко. Артистка не только демонстрирует роскошный бронзовый загар, но и кардинально сменила имидж. Классические платья и накидки Анна заменила трендовыми кюлотами, полупрозрачными юбками, тренчами и цветными кедами.

Поклонники, заметив преображение, забросали артистку комплиментами и расспросами об обновках.

Полина Гренц сбросила больше 10 кг Анна Нетребко сменила имидж

Ани Лорак похудела за время гастролей

Осиной талией похвасталась на днях и Ани Лорак. И так всегда стройная звезда к пляжному сезону, кажется, сбросила еще парочку килограмм. Тем более что и баловать себя вкусняшками Лорак было некогда: всю весну певица гастролировала с новой шоу программой.

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