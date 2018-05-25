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Костромские бизнесмены уничтожил 6,5 килограммов Dorblu на глазах у зрителей
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Костромские бизнесмены уничтожил 6,5 килограммов Dorblu на глазах у зрителей 

Kostroma.Today 38 минут назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме снова уничтожили санкционный Dorblu, узнал KOSTROMA.TODAY. В этот раз его обнаружили одном из городских рынков.
По информации управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, проверка торговых точек вместе с транспортной прокуратурой прошла 22 мая.
Во время нее на одном из костромских рынков специалисты обнаружили более 6,5 килограммов сыра Dorblu от разных производителей — Германии, Голландии и Польши. Ввоз сыра из этих стран в Россию запрещен.
Поэтому двух предпринимателям, которые торговали этим продуктом, Dorblu пришлось уничтожить на глазах проверяющих.
Кроме того, против бизнесменов теперь возбудят административные дела.
Санкционный Dorblu, судя по всему, пользуется популярностью у костромичей. Его в нашем городе уничтожают с завидной регулярностью. В последний раз 18 килограммов вкусного сыра с голубой плесенью уничтожили в конце апреля.
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