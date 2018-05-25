Костромские бизнесмены уничтожил 6,5 килограммов Dorblu на глазах у зрителей

В Костроме снова уничтожили санкционный Dorblu, узнал KOSTROMA.TODAY. В этот раз его обнаружили одном из городских рынков.

По информации управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, проверка торговых точек вместе с транспортной прокуратурой прошла 22 мая.

Во время нее на одном из костромских рынков специалисты обнаружили более 6,5 килограммов сыра Dorblu от разных производителей — Германии, Голландии и Польши. Ввоз сыра из этих стран в Россию запрещен.

Поэтому двух предпринимателям, которые торговали этим продуктом, Dorblu пришлось уничтожить на глазах проверяющих.

Кроме того, против бизнесменов теперь возбудят административные дела.

Санкционный Dorblu, судя по всему, пользуется популярностью у костромичей. Его в нашем городе уничтожают с завидной регулярностью. В последний раз 18 килограммов вкусного сыра с голубой плесенью уничтожили в конце апреля.