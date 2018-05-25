Денис Майданов рассказал, как едва не потерял беременную супругу

Денис Майданов с самого детства писал стихи — свое первое небольшое произведение он написал в восемь лет и посвятил маме. В это же время родители Дениса развелись — в 13 лет он начал работать и помогал маме, так как денег не хватало. Несмотря на то, что мальчику пришлось рано повзрослеть и много работать, его творческое начало все же взяло верх — так или иначе Майданов занимался любимым делом и продолжал писать стихи.

В 2001 году он переехал в Москву и всячески пытался найти работу — в итоге стихи Майданова оценил продюсер Юрий Айзеншпис, а песни артиста стали постепенно продаваться. Лишь через некоторое время Денис стал успешным композитором, а каждая его работа исполнялась известными артистами и завоевывала любовь слушателей. При этом Майданов оставался в тени и далеко не сразу начал сам исполнять свои песни.

Долгое время Денис откладывал личную жизнь и занимался исключительно карьерой. хотя первое время у него с трудом хватало денег на жизнь. Когда Майданов уже достиг определенного успеха, он волей случая встретил свою судьбу — девушку по имени Наталья. «Наташа пришла ко мне в студию по приглашению друзей, она писала хорошие стихи. Я попросил ее изменить некоторые строчки, что сильно ее задело, ведь она писала их от души. Наташа ушла и сказала, что больше не придет», — вспоминает Майданов.

Несмотря на такое начало знакомства, но через некоторое время волею случая Наташа и Денис снова встретились. «Это не была любовь с первого взгляда — скорее была симпатия. Мы общались, иногда виделись, все происходило медленно. Через полгода мы поехали вместе в Египет — это нас и сплотило окончательно. По дороге назад я предложил ей жить вместе», — рассказывает певец. Через некоторое время влюбленные поженились, а Наталья подарила супругу двоих детей.

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В один момент у пары возникли серьезные проблемы в отношениях. «У нас был разный график, я пропадал на студии. Через полгода мы поняли, что у нас нет ничего общего, не был контакта. Мы словно не виделись долгое время, живя в одной квартире. Мы долго разговаривали и смогли сохранить брак. Тогда же Наташа узнала, что беременна», — поделился Майданов.

Денис едва не потерял свою супругу во время родов. «Сын родился на месяц раньше срока. У меня началось страшное кровотечение в ночь с 10 на 11 декабря. я была дома одна. Я вызвала скорую, врачи быстро приехали. Они отказывались меня нести, а мне нельзя было вставать. В больнице мне оказали помощь, оперировали много часов. я потеряла три с половиной литра крови. Было очень страшно. Врачи спасли меня и сына», — рассказала Наталья Майданова.