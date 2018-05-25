Мимими по-королевски: «найденыш» Маркл переехал во дворец

Кажется, бездомный пес по кличке Гай и не мечтал, что сама Елизавета будет чесать его за ушком.

Дворняга с рыжими ярко ушами, бродя в лесах Кентукки, а после замерзая в клетке в приюте, и не надеялся, что окажется одним из 600 гостей, приглашенных на свадьбу Гарри и Меган. И уж точно не думал, что приедет туда на личной машине королевы Елизавета. Да-да, а та в дороге будет почесывать ему пузико!

Узнав об этом, пользователи интернета уже состряпали пару шуток, а также нашли того, кому в жизни повезло даже больше, чем самой Золушке. И это Гай — пес, которого Меган Маркл забрала из приюта незадолго до встречи с принцем.

Тот самый счастливчик, кому повезло встретить Меган

Малыша в приюте Dog's Dream Rescue в Оквилле актриса заметила еще в соцсетях. И поразмыслив пару деньков, не могла и дальше смотреть на его грустные глаза… И подарила хвостатому дом.

Некоторое время Гай жил вместе с Меган в ее доме в Торонто, а когда его хозяйка согласилась выйти замуж за принца, пес переехал в Великобританию и конечно же, прямиком во дворец.

Пес не только тут же приглянулся Гарри, но и влюбил в себя королеву, что сделать не так то просто. Ведь Елизавета Вторая славится своим строгим нравом. Но при виде этого комочка счастья не выдержала и она. Даже пригласила как-то ушастого в свою загородную резиденцию, решив познакомить со своими знаменитыми корги.

А раз уж та позволила ему занять заднее сиденье своего авто в такой ответственный момент, значит, знакомство удалось.

Напомним, королевская свадьба состоялась в минушую субботу. По своему размаху и радости британцев церемония превзошла любой национальный праздник, подробности тут.

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