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Белла Торн гордо продемонстрировала «неухоженные» подмышки
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Белла Торн гордо продемонстрировала «неухоженные» подмышки 

Журнал ОК! 1 час назад
20-летняя Белла Торн неоднократно шокировала фанатов своими выходками. Например, около года назад она опубликовала видео, которое было заснято во время интимной процедуры — эпиляции бикини. Видимо, этот процесс удаления вопрос слишком болезненный для американской актрисы, поэтому она приняла решение ходить «неухоженной».
Фотография: Legion-Media Белла Торн
На днях папарацци засняли звезду в Нью-Йорке. Увидев репортёров, Белла Торн гордо подняла руки и продемонстрировала небритые подмышки.
Фотография: Legion-Media Белла Торн
В этот день талантливая актриса вышла на улицу в total red look: она надела полупрозрачный топ с глубоким вырезом декольте и широкие спортивные штаны Pinko. Дополнила свой аутфит звезда туфлями на шпильке с красными шнурками и жёлтой маленькой сумочкой.
Фотография: Legion-Media Белла Торн
Кстати говоря, многие звёздные красавицы, которые борются за равноправие с мужчинами, предпочитают в качестве протеста не избавляться от волосяного покрова. Среди них: Джиджи Хадид, дочь Мадонны Лурдес, Лина Данэм и другие.
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