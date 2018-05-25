Белла Торн гордо продемонстрировала «неухоженные» подмышки

20-летняя Белла Торн неоднократно шокировала фанатов своими выходками. Например, около года назад она опубликовала видео, которое было заснято во время интимной процедуры — эпиляции бикини. Видимо, этот процесс удаления вопрос слишком болезненный для американской актрисы, поэтому она приняла решение ходить «неухоженной».

Фотография: Legion-Media Белла Торн

На днях папарацци засняли звезду в Нью-Йорке. Увидев репортёров, Белла Торн гордо подняла руки и продемонстрировала небритые подмышки.

Фотография: Legion-Media Белла Торн

В этот день талантливая актриса вышла на улицу в total red look: она надела полупрозрачный топ с глубоким вырезом декольте и широкие спортивные штаны Pinko. Дополнила свой аутфит звезда туфлями на шпильке с красными шнурками и жёлтой маленькой сумочкой.

Фотография: Legion-Media Белла Торн