Белла Торн засветила волосатые подмышки

20-летняя актриса снова решила шокировать публику и без стеснения подняла руку, чтобы продемонстрировать свою растительность.

Многие знаменитости в последнее время только и делают, что провоцируют общественность своими выходками. И если раньше все обсуждали Мадонну или Леди Гагу , который каждый раз шокировали своих поклонников то дерзкими нарядами, то откровенными танцами на концертах, то сейчас появились новые звезды, которые эпатируют публику. Одна из самых молодых и уже очень известных — 20-летняя актриса Белла Торн . Она не раз публиковала в своем Instagram абсолютно голые снимки, демонстрировала пирсинг на груди.

Сейчас же Белла Торн дала еще один повод для обсуждения. На днях папарацци сняли актрису, которая смело демонстрировала всем свои волосатые подмышки.

Выглядят волосатые подмышки на фоне красивого красного total-лука довольно странно. Возможно, таким образом она хотела показать, что эпиляция в наше время — личный выбор каждого и общество не должно высмеивать кого-то за то, что он не хочет депилировать свое тело.

На самом деле такую выходку она уже проделывала пару лет назад, когда пришла на одно из мероприятий с небритыми ногами. Тогда же подписчики актрисы просили ее побрить ноги, но она написала в ответ, что ни за что этого не сделает.

Мы знаем еще 7 звезд, которые тоже любят естественность и не стесняются выходить в свет с волосатыми ногами.

Селин Дион

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