Когда они не взяли этого человека в компанию, он не знал, что он будет делать через пять минут.

Этот человек не мог устроиться на работу из-за одной маленькой детали. Но это была деталь, которая изменила его жизнь удивительным образом.

Мужчина подал заявление на работу в качестве уборщика в крупной корпорации и был приглашен на собеседование. Менеджер по персоналу предложил ему работу и спросил: «Можете ли вы дать мне ваш адрес электронной почты, чтобы я мог отправить вам все документы».

Мужчина ответил: «у меня нет ни компьютера, ни адреса электронной почты». Менеджер по персоналу была в шоке: «правда? Тогда извините. Без адреса электронной почты не существует места в нашей системе, и я не могу дать вам работу. До свидания».

Расстроенный мужчина ушел качая головой. Он посмотрел в свой бумажник и нашел там 10$. Это дало ему идею. Он пошел в супермаркет и купил десять фунтов яблок, а потом ходил туда-сюда, продавая их. Через час у него было 20$, которые он использовал, чтобы купить больше яблок. Он продолжил этот процесс до позднего вечера. В конце дня он вернулся домой с 160$ в кармане.

Мужчина продолжал свои продажи каждый день и развивал чувство, что люди хотят и нуждаются. Это дало ему больше бизнес-идей и в конце концов он мог позволить себе велосипед, а затем грузовик доставки, а затем свой собственный магазин. Несколько лет спустя он имел свою собственную сеть супермаркетов.

Когда он стал старше, он начал думать о выходе на пенсию и оставить что-то своей семье. Он обратился к финансовому консультанту, чтобы выяснить, как бы он мог оставить наследство. Когда они закончили со всем финансовым планированием, консультант спрашивает у мужчины его электронный адрес, чтобы он мог отправить ему все документы.

Мужчина ответил: «у меня никогда не было компьютера и адреса электронной почты, и никогда не будет. Пожалуйста, пришлите мне все по почте».

Финансовый советник был удивлен и сказал: «Вы построили всю свою империю без компьютера и адреса электронной почты? Представьте себе, где вы были бы сегодня, если бы Вы использовали эти вещи!»

Style: «Mad Men»