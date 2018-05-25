Всем под нож!

Пластическая хирургия стала нормой жизни для звезд и постепенно уходит в массы. Многие артисты активно прибегают к пластике, но некоторые не спешат под нож или вовсе отказываются от подобных перспектив. Кто они, и что именно поклонники и хирурги рекомендуют знаменитостям исправить?

Возглавляет рейтинг Ольга Бузова . Певица и телеведущая уколов красоты не боится, и это видно не вооруженным взглядом. А вот под нож дама не спешит. Поклонники настоятельно рекомендуют ей сделать грудь. Ее отсутствие уже давно стало поводом для шуток и мемов. Некоторые представители медицины отмечают, что на идеальной фигуре Бузовой пропорциональные округлости смотрелись бы отлично.

Второй в списке стоит Рианна. Поправляется певица с разительной скоростью, но при этом не стесняется появляться в откровенных нарядах. После таких выходов становится очевидной еще одна проблема с внешностью — обвисшая грудь. Здесь поклонники и хейтеры сходятся во мнении, что изъян не мешало бы исправить.

Подписчики отмечают, что в возрасте за 40 фотошоп — уже не помощник. Бывшей владелице салонов красоты иметь поплывший контур лица, морщины и нависшие веки, явно не по статусу.